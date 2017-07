Le party musical de Russell Peters

Artiste torontois à la carrière qui ne cesse de prendre de l’ampleur, Russell Peters avait convié, jeudi soir, le public de Just For Laughs à son party musical sur la Scène Vidéotron. La soirée, qui mêlait hip-hop et dance, a plongé la Place des Festivals dans les années 1980 et 1990.

Le parterre de la Place des Festivals commençait à se remplir lorsque Russell Peters s’est présenté sur les planches, à 21 h 15, quinze minutes après une portion instrumentale plutôt bruyante assurée par les DJ Starting From Scratch et Spinbad.

« Merci, Montréal. Regardez-vous ! a dit l’humoriste. Il y a beaucoup de gens. C’est incroyable ! »

Durant une dizaine de minutes, l’humoriste a mis la table à la soirée avec quelques blagues. « C’est bien que j’aie tous les projecteurs sur moi. Comme ça, tous les insectes peuvent venir me voir. Je me sens comme dans une publicité pour Unicef ! »

Avec son humour de style stand-up, Peters a notamment parlé de sa jeune fille de six ans et demi (« elle est à un âge où elle pose plein de questions, mais moi je lui réponds encore comme si elle avait trois ans »), avant d’enchaîner sur sa nouvelle vie aux États-Unis (« c’est malaisant de vivre là-bas depuis que Trump fait... toutes sortes d’affaires »).

Grandmaster Flash

Puis, la Scène Vidéotron s’est transformée en véritable plancher de danse. Toujours accompagné des deux DJ, Peters a d’abord accueilli Melle Mel, du légendaire groupe de hip hop, Grandmaster Flash and the Furious Five.

Le rappeur a amorcé le tout avec un classique du groupe, The Message. La foule ne s’est pas fait prier pour répondre au refrain. Se sont ensuite enchaînées les Jump Around, My Cherie Amour et autre Ghetto Superstar (This Is What You Are).

Naughty By Nature et Lisa Lisa se sont succédé sur la scène, avec quelques apparitions sporadiques de Peters, qui venaient parfois y mettre son petit grain de sel.

Agissant à titre de coanimateur de la soirée, Melle Mel est revenu sur scène à plusieurs reprises. Alors que les DJ faisaient jouer Sledgehammer (Peter Gabriel), Shout (Tears for Fears), Billie Jean (Michael Jackson) et Stayin » Alive (Bee Gees) le rappeur improvisait par-dessus les morceaux.

Au moment de mettre sous presse, le party musical battait toujours son plein et les milliers de spectateurs voulaient visiblement prolonger la fête.