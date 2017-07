L’enfant-cheval au cirque Ekasringa

Depuis qu’elle est haute comme trois pommes, Maïka a une passion, mais surtout un don inexplicable avec les chevaux, si bien qu’elle est devenue la plus jeune cavalière au sein du cirque équestre Ekasringa, présenté jusqu’au 6 août à Baie-Saint-Paul.

La petite Maïka Guay avait à peine trois ans lorsqu’elle est montée à cheval pour la première fois.

« C’était évidemment avec quelqu’un et supervisé, mais je n’ai jamais eu de crainte. Elle s’est toujours laissé guider et c’est ce que je trouvais exceptionnel chez elle », raconte son beau-père et entraîneur, Denis Allard, propriétaire d’un centre équestre.

Aujourd’hui âgée de 7 ans, Maïka offrira deux numéros complets au cours des représentations d’Ekasringa, sous un chapiteau installé au boisé du Quai, pouvant accueillir 280 personnes.

Maika Guay, cirque Baie-Sait-Paul Photo courtoisie

« L’enfant-cheval »

À deux ans déjà, Maïka démontrait son amour et son intérêt pour les chevaux, selon sa mère. « On habitait près d’un hippodrome et elle voulait toujours y aller », raconte Marie-Claude Gagnon, qui voue elle aussi un grand amour pour les chevaux.

Photo courtoisie

Rapidement, les habiletés naturelles de Maïka avec les chevaux sont devenues indéniables et naturelles, si bien qu’on la surnommait « l’enfant-cheval ».

« Elle les décode, les comprend et les voit comme personne. Elle arrive même à les imiter, et personne ne lui a montré comment », lance M. Allard, en qualifiant son talent de « hors norme ». « J’en ai vu des enfants passer à mon centre équestre, mais comme ça, jamais », ajoute-t-il.

Photo courtoisie

Une chimie réciproque

Et, la plus jeune cavalière du cirque équestre a un réel pouvoir d’attraction avec ces bêtes à quatre pattes, à en croire ses parents. « Ils [les chevaux] la reconnaissent quand elle arrive. Si on arrive quelque part et qu’il y a des chevaux, ils vont aller vers elle, c’est un attrait naturel, une chimie », mentionne sa mère.

En plus des 10 chevaux, Ekasringa met aussi en vedette des cochons, acrobates, clowns, jongleurs et équilibristes. Le cirque équestre est présenté de mardi à dimanche, en après-midi et en soirée. Pour toute l’information : www.cirqueequestre.com