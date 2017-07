(RUMEUR) Leonardo Dicaprio au Québec en fin de semaine pour la Formule E?

Une rumeur circule présentement à propos du possible passage de Leonardo Dicaprio à Montréal, dans le cadre de la course de Formule E prévue ce week-end.

Le site web Nightlife.ca cite des sources anonymes qui auraient ébruité la nouvelle de la visite de l'acteur dans la métropole québécoise.

Selon eux, il y aurait de fortes chances que Leonardo Dicaprio vienne en ville, étant un investisseur important dans le projet en plus de siéger au sein du comité du développement durable de la Formule E. De plus, l'acteur a l'habitude de fréquenter les courses de Formule E, lui qui a assisté au ePrix de New York. Tiens, tiens!

Formula E New York ePrix ATP/WENN.com

Le récipiendaire d'un Oscar est également un amateur de course invétéré, ce qui pourrait attiser son intérêt pour prendre un vol LAX-YUL afin de profiter de la première édition du ePrix au pays.

Simple rumeur ou information fondée? Certains chanceux qui assisteront à la course pourront peut-être confirmer (ou malheureusement infirmer) la rumeur.