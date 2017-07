Martin Reway veut se tailler un poste avec le Canadien

Tenu à l'écart l'entièreté de la saison 2016-2017 en raison d'une infection au coeur, le jeune Martin Reway ne vise rien de moins qu'une place dans l'alignement du Tricolore lorsque la saison s'amorcera.

«Je suis encore médicamenté, mais cela n'affecte pas ma préparation. Roman Svantner (un préparateur physique) et son équipe connaissent ma condition et ils ajustent mon entraînement. Si tout se passe comme prévu, je serai en mesure de me battre pour un poste régulier à Montréal en septembre. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour jouer au hockey, et j'espère prouver à tous que j'ai ma place dans la LNH», a déclaré Reway au média slovaque Sport, tel que rapporté par Eyes On The Prize.

🔜 Montreal 🏒 Une publication partagée par Martin Reway (@martinreway10) le 25 Juil. 2017 à 8h48 PDT

En avril, le choix de quatrième tour du Canadien en 2013 a souligné qu'il avait repris le poids qu'il voulait reprendre, et qu'il se dirigeait dans la bonne direction quant à un retour.

Le capitaine de la Slovaquie au Championnat du monde de hockey junior 2015 a mené sa formation à une médaille de bronze.

En 2016, il a signé une entente de trois ans avec le grand club.