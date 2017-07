Omnium canadien: Derby à Glen Abbey

OAKVILLE | La ronde initiale de l’Omnium canadien a pris des allures de Derby du Kentucky, jeudi. Les golfeurs ont bondi des portillons de départ dans un festival d’oiselets et d’aigles.

C’est ce qui explique pourquoi cinq golfeurs partagent la tête avec des cartes de 65, sept coups sous la normale. Hudson Swafford et Brandon Hagy ont donné le ton en matinée alors que Kevin Chappell, Matt Every et Ollie Schniederjans les ont rejoints en début de soirée.

Les conditions météorologiques ont grandement aidé à malmener le parcours de Glen Abbey, en banlieue de Toronto. Si la pluie était de la partie durant plus d’une heure au lancement du tournoi en matinée, un orage qui a forcé l’arrêt du jeu durant près de deux heures en milieu d’après-midi a attendri une forteresse déjà prenable (voir autre texte plus bas).

Jim Herman a bien failli s’installer seul en tête en milieu de soirée, mais un boguey au trou final l’a relégué au sixième rang avec une carte de 66 (-6).

Il le partage d’ailleurs avec neuf golfeurs qui talonnent les meneurs en accusant un seul petit coup de retard. Du lot, Bubba Watson et Vijay Singh. Le meilleur Canadien, Mackenzie Hughes, est installé à égalité en 16e position grâce à son pointage de 67 (-5).

« C’était pratiquement une ronde sans stress. J’ai sauvé quelques normales. En résumé, c’était très solide. En frappant dans les allées, je me suis donné de bonnes chances d’oiselets que j’ai réussis à convertir. Je suis en bonne position. »

Swafford en feu

L’un des auteurs de la meilleure ronde de la journée, Swafford, a démarré en force en enfilant cinq oiselets à l’allée. Une petite tâche au huitième fanion, où il a commis un boguey, a freiné son élan ravageur. Sa puissance, sa précision et sa régularité sur les verts malgré le temps maussade lui ont permis de se hisser dans le haut du tableau.

« C’était tout un départ. La pluie a affecté un peu mon jeu. Quand il pleuvait beaucoup, j’étais en plein cœur de ma séquence d’oiselets. Je suis satisfait », a expliqué le vainqueur d’un tournoi en carrière sur le circuit de la PGA, le Challenge Career Builder en janvier, à La Quinta, en Californie. L’an dernier, il avait pris le 14e échelon de l’Omnium canadien.

« Le parcours s’est joué différemment avec la météo. D’habitude, il est ferme et rapide. Il faut faire attention depuis les tertres. Aujourd’hui (jeudi), on n’avait pas à s’en soucier avec la pluie qui l’a attendri. Je sais que ça changera d’ici la fin du tournoi », a signalé le grand Américain qui n’avait jamais vu Glen Abbey aussi vulnérable.

« Le terrain est en excellente condition. Les verts sont parfaits, donc nous pouvons caller de bons roulés. J’étais en confiance sur les verts. Mes roulés tombaient », a ajouté celui qui s’est aussi démarqué avec son fer droit.

► Camilo Villegas avait enregistré un score de 63 (-9) en ronde d’ouverture de l’Omnium canadien à Glen Abbey en 2009. Le record de 62 appartient à Hunter Mahan (-9) au club de golf Angus Glen en 2007.

► En raison du retard de deux heures entraîné par la pluie, une trentaine de joueurs n’ont pu compléter la première ronde. Elle sera terminée ce matin.

► 91 golfeurs ont brisé la normale jeudi, ce qui représente un nouveau record, améliorant ainsi celui de 89 en 2009. Treize autres pourraient s’ajouter alors qu’ils étaient sous la normale lors de l’arrêt du jeu à 20 h 48.

Le parcours Glen Abbey plus vulnérable

Photo AFP

OAKVILLE | Tout de même exigeant, le parcours de Glen Abbey n’a pas la réputation d’être le plus difficile du circuit de la PGA. Mais avec la pluie, il fallait s’attendre à ce qu’il démontre sa vulnérabilité.

À 7241 verges en ronde initiale, les golfeurs s’y sont donnés à cœur joie en se montrant agressifs. Une centaine d’entre eux ont brisé la normale. En matinée, la pluie a fait son œuvre. Les allées étaient moins fermes et les verts beaucoup plus réceptifs.

« C’était très mou en raison de la pluie, mais elle ne nous a pas facilité la tâche pour autant. Elle est tombée durant plus d’une heure. C’était difficile mentalement », a souligné Smylie Kaufman ayant pris le départ en matinée.

Le parcours détrempé a évidemment plu à Bubba Watson, un long cogneur qui a pu travailler avec son arme préférée, le bois de départ. Il a maintenu une moyenne de 301 verges sur ses coups de départ, ratant six allées, en route vers une carte de 66 (-6).

«Je crois que j’ai utilisé mon bois sur presque tous les tertres, sauf un. J’essayais toujours d’avoir un fer court pour rentrer au vert, a spécifié Watson. L’herbe longue n’est pas très dense, c’est donc plus facile. Les verts sont très réceptifs.»

Un clin d’œil au sport national

OAKVILLE | Golf et hockey vont de pair, la preuve, la normale trois du septième trou de Glen Abbey a été transformée en une gigantesque patinoire.

Un clin d’œil original pour célébrer les 150 ans du Canada.

Une rampe aux couleurs des commanditaires borde la normale trois de 156 verges située devant le pavillon principal. Les marqueurs du tertre sont des casques de gardiens et les bénévoles portent l’uniforme zébré. Au cours des rondes d’entraînement, il y avait même un filet, des bâtons de hockey et des rondelles. Les golfeurs étaient invités à toucher les cibles.

« C’est très plaisant. Avec la rampe et tout, c’est génial », s’est exclamé le numéro mondial, Dustin Johnson. Celui-ci connaît évidemment le hockey puisqu’il est marié à Paulina Gretzky. Sur patins, il est toutefois moins habile qu’avec un bâton de golf en mains.

Durant les rondes du week-end, il ne serait pas surprenant de voir des milliers de spectateurs s’agglutiner autour de la normale trois. Si c’est le cas, elle prendrait ainsi des airs du 17e au Stadium Course du TPC Sawgrass ou du 16e au TPC Scottsdale, où le « party » est souvent « pogné »!