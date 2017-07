Omnium canadien: un bon début pour Bernard

OAKVILLE | Sans sauter de joie, Hugo Bernard s’est dit satisfait de sa première ronde à l’Omnium canadien, jeudi.

Rencontré par Le Journal à sa sortie du 18e vert, le Québécois de 22 ans a esquissé quelques sourires après avoir enregistré une carte de 71 (-1) sur le parcours de Glen Abbey, en banlieue de Toronto.

Une nette amélioration sur celle qu’il avait ramenée en lever de rideau l’an dernier, alors qu’il avait entamé le tournoi national avec un score de 81.

« J’ai bien fait à l’allée malgré quelques difficultés sur les verts. Et sur le retour, j’ai manqué plusieurs coups, mais j’en ai réussi d’autres », a résumé Bernard qui en est à sa deuxième participation à l’Omnium canadien.

Un résultat bon pour le milieu du peloton.

Il est en effet parti du bon pied en inscrivant deux oiselets avant son premier boguey au huitième fanion, une difficile normale quatre de 478 verges ayant aussi piégé plusieurs de ses pairs.

Erreur impardonnable

Son erreur fatale est cependant survenue au 12e trou, une normale trois de 205 verges, où il a commis un double boguey. Avec un fer 5 en main plutôt qu’un fer 6, il a survolé l’objectif, lui laissant une approche coupée délicate depuis le derrière du vert. Il n’a pu réparer les dommages à sa deuxième approche.

« Cette première approche était quasi impossible à faire arrêter sur le vert, a-t-il expliqué. C’était une grosse erreur sur le tertre. Je ne peux pas me permettre d’en faire à ce niveau. J’ai frappé trop fort et je me suis placé dans une position où j’étais quasiment mort. »

Son cadet et entraîneur, Daniel Langevin, a pris une part du blâme puisqu’il avait également sélectionné le fer 5 dans son sac.

« À part ça, je crois avoir bien joué. C’était correct », s’est exclamé le champion amateur canadien en titre qui a tout de même rejoint 14 des 18 verts en coups réglementaires.

En vue de la deuxième ronde, il devra apporter quelques réglages à son bois de départ. Le natif de Mont-Saint-Hilaire a particulièrement peiné depuis les tertres, lui qui a atteint trois des 14 allées dans un rendement de 21 %.

« Il faut vraiment que j’améliore cet aspect. Je me suis justement rendu compte en envoyant ma balle dans l’herbe longue sur le 17e qu’il faut absolument frapper dans les allées sur ce terrain. Tout est tellement plus facile depuis l’allée et je peux contrôler ma balle. L’herbe longue est pénalisante, je ne peux pas contrôler ma balle comme je le veux. J’ai eu beaucoup de misère avec mon bois de départ.

« Si je veux avoir une chance à ce niveau, avec les longs cogneurs qui sont ici, je dois faire mieux demain (vendredi) et trouver les allées, a-t-il persisté en répétant ce que les meilleurs au monde visent depuis le début de la semaine. Si je veux réussir un bon pointage, je ne peux pas me permettre de rater les allées. »

Bernard songeait justement à réviser sa stratégie sur trois tertres, dont le premier et le 17e, où les lignes d’attaque sont plus étroites.Il prendra le départ à 14 h 15 cet après-midi en visant une place aux rondes du week-end.