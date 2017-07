On a la tête dure à Radio-Canada

Mon vieux collègue Marc Pichette, « premier directeur Relations publiques, Promotion et Partenariats » de Radio-Canada (eh ! oui, c’est son titre, majuscules comprises), est très malheureux de ma chronique de mardi. Il m’envoie même, avec copies à « tout ce qui bouge » à la direction de CBC/Radio-Canada et de nos deux journaux quotidiens, une lettre indignée.

Loin d’infirmer mes propos, sa lettre confirme exactement ce que je dis depuis longtemps, c’est-à-dire qu’il y a confusion totale sur le mandat de notre diffuseur public et, surtout, que Radio-Canada copie servilement les pratiques des diffuseurs privés. « Tant à Radio-Canada que chez les diffuseurs privés, écrit Pichette, on peut voir des séries dramatiques originales canadiennes financées avec des fonds publics offertes en vidéo sur demande ou diffusées sur des chaînes spécialisées avant d’être inscrites à la grille des télés généralistes. »

C’est exact que les diffuseurs privés, par le biais des producteurs indépendants, bénéficient de fonds publics qui leur viennent des divers fonds d’aide et des crédits d’impôt. Tout comme Radio-Canada en profite aussi. Mais Pichette oublie que la somme de plus d’un milliard de dollars qui provient annuellement de nos taxes et impôts impose à CBC/Radio-Canada un comportement qui doit être différent de celui des privés. Sinon, à quoi bon !