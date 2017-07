Traversée du lac Saint-Jean: razzia italienne à Roberval

ROBERVAL | Les Italiens ont régné sur le lac Saint-Jean, jeudi.

Simone Ruffini et Federico Vanelli ont terminé premier et deuxième au 10 km chez les hommes, tandis que leur compatriote féminine Arianna Bridi a triomphé chez les dames.

Dans la première course de la journée, celle des hommes, Ruffini a profité d’une erreur de son compatriote Vanelli pour le devancer par un peu plus de deux secondes. Au sprint final, Vanelli avait pris la tête, mais s’est légèrement égaré de sa trajectoire en prenant un peu trop large à gauche pour laisser Ruffini filer vers l’arrivée.

« J’ai fait une erreur à la fin. Il y a eu un peu de confusion. Par contre, heureusement c’est une victoire pour l’Italie », a tout de même concédé Vanelli.

Pour Ruffini, il s’agissait d’un deuxième bon résultat en moins d’une semaine. Le 21 juillet, il a pris la quatrième place de l’épreuve du 25 km aux Championnats du monde FINA à Budapest, en Hongrie.

« Je suis resté à la fin du peloton tout au long de la course. Lors des deux derniers tours, je me suis rapproché de la tête et dans les 20 derniers mètres, je suis resté parmi les deux premiers », a analysé le champion après sa course.

PREMIÈRE RÉUSSIE POUR FAN

Après les deux Italiens, la lutte a été extrêmement serrée pour la dernière marche restant sur le podium. Au final, le Canadien Hau-Li Fan a mis la main sur la plateforme trois dixièmes de secondes plus rapidement que le Brésilien Allan Do Carmo.

« C’était mon premier 10 km. Je ne pensais pas que ce serait si difficile. Le sprint final a été éprouvant, et par la suite je me suis senti étourdi. Pendant la course, je me sentais bien, j’étais avec le peloton. Je ne pensais pas que ce serait si serré. J’ai été largué avant la dernière bouée et j’ai réussi à revenir », a mentionné le jeune athlète de 19 ans, qui entamera sa troisième année à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

Au moment de rencontrer les membres des médias, les résultats n’étaient pas officiels et il ne savait donc pas s’il avait terminé 3e ou 4e. Mais ça lui importait peu. « Je suis simplement content d’avoir fini ! Au départ, je voulais finir et ne pas terminer dernier », a-t-il rigolé.

BRIDI FIN SEULE

Chez les dames, Bridi n’a laissé aucun doute sur sa victoire. L’Italienne de 21 ans a ouvert la machine dès le quatrième tour et n’a jamais été embêtée par la suite. Elle a terminé avec 1 min 9 s d’avance sur sa plus proche rivale, la Brésilienne Ana Marcela Cunha.

Tout ça, malgré la fatigue d’avoir réalisé un 25 km aux Championnats du monde, six jours auparavant ! « Je suis très heureuse de cette victoire car j’étais très fatiguée. J’ai réussi à conserver mon avance et, à un certain moment, on m’a dit que j’avais 30 secondes. J’ai essayé de pousser le plus possible pour augmenter mon avance. »

La course des dames a d’ailleurs débuté avec 45 minutes de retard en raison des mauvaises conditions météorologiques. Outre Sabryna Lavoie, Daphnée Demers (13e), Marie-Laurence Lortie (16e), Mia Desjarlais (17e) et Anne-Catherine Savaria (19e) ont aussi conclu l’épreuve. Andrea Terriault a quant à elle été contrainte à l’abandon.