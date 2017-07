Un été 2017 qui ne passera pas à l’histoire

Avec le printemps et le début de l’été plutôt désastreux que nous avons connus, comme il fallait s’y attendre, la présente saison de camping au Québec ne passera pas à l’histoire.

« Si la tendance se maintient, nous pourrons parler d’une saison mi-figue mi-raisin pour cette année, affirme le président-directeur général de Camping-Québec, Simon Tessier. Dès le départ, nous en avions conscience. Si nous pouvons avoir une belle fin de saison, elle sera dans la moyenne. »

Dans le cadre d’un sondage interne auprès de ses membres, Tessier nous expliquait que les résultats démontraient bien la situation actuelle.

« Au chapitre de la fréquentation, dans 44 % des cas, nos membres nous ont répondu qu’elle était semblable à l’an dernier, alors que 40 % nous ont répondu qu’elle était inférieure. Pour les réservations, dans 27 % des cas, elles sont supérieures à l’an passé, alors que pour 49 % des répondants, elles sont égales. Ces chiffres sont révélateurs. »

Cette situation, qui peut paraître difficile pour certains, devient un atout important pour les campeurs.

« Cela a pour effet qu’il y a de la place présentement dans les différents campings du Québec. Le mythe que les terrains sont remplis est faux plus que jamais cette saison. J’invite les gens à appeler pour vérifier s’il n’y aurait pas de la place sur le site qu’ils convoitent. »

LA MÉTÉO

Pour en arriver à connaître une saison qui sera quand même intéressante, les propriétaires de terrains espèrent fortement que la météo actuelle va se poursuivre.

« Depuis quelque temps, la météo est de notre côté, si on peut le dire ainsi, souligne Tessier. Il y a encore des journées de pluie, mais au moins elles sont espacées. Les gens peuvent en profiter. Les propriétaires de terrain comptent sur les réservations de dernière minute pour tenter de remonter la pente. La saison d’activités est courte. Un bel automne permettrait d’effacer en partie le printemps difficile que plusieurs ont connu. »

Il ne faut pas oublier non plus que pour la basse saison, les campeurs peuvent compter sur plusieurs promotions, tant au chapitre des prix que de la durée du séjour. Par exemple, deux nuitées à 50 $.

PLUS DE FLEXIBILITÉ

Depuis quelques années, plusieurs amateurs de camping se plaignaient de devoir quitter leur emplacement tôt en journée, ce qui ne faisait pas l’affaire de bien des familles. Pour pallier les effets de cette mesure qui déplaît, l’équipe de Camping-Québec a trouvé une solution intéressante.

« Nous savons que plusieurs propriétaires de camping se sont ajustés à la demande des amateurs, en repoussant l’heure du départ, sous certaines conditions, explique Tessier. Ce que nous voulons, c’est étendre le principe au plus grand nombre de terrains possible. Nous avons donc demandé à nos membres d’embarquer dans le projet sur une base volontaire. »

Pour les campeurs, à moins d’avoir l’information provenant d’une autre personne, il est difficile de connaître les terrains qui ont décidé de mettre de l’avant cette mesure.

« Pour solutionner le problème, à compter de l’an prochain, les gens vont pouvoir trouver les campings impliqués, à l’aide d’un pictogramme qui sera sur notre site www.campingquebec.com, » indique le PDG.

VÉLO ET CAMPING

Du 8 au 10 septembre prochains, la Fédération québécoise de camping et de caravaning tiendra son événement thématique Vélo et camping, le tandem parfait. Le nombre d’équipages a été limité à 100. La date limite des inscriptions est le 18 août prochain. Vous aurez le choix entre des emplacements à deux ou trois services. L’événement se déroulera à partir du Camping Île-Marie, situé au 225, rue Francis, à Sherbrooke. Pour vous inscrire ou en savoir plus : www.evenements@fqcc.ca ou 450 650-3722, poste 302. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site www.fqcq.ca/activites.

ACTIVITÉS RÉGIONALES

L’ARCC Mauricie (zone 8) tiendra ses Fêtes champêtres du 18 au 20 août prochains, dans le cadre du 350e anniversaire de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les inscriptions doivent se faire avant le 28 juillet. Aux mêmes dates, l’ARCC de Montérégie-Sud tiendra sa Fiesta des cultures de Saint-Rémi. Les inscriptions doivent aussi se faire avant la même date, soit ce vendredi. Vous pouvez tout savoir en vous rendant sur le site : www.fqcq.ca/actualites/activite et en ajoutant le nom de la région que vous choisirez.

POUR CHOISIR SON CAMPING

Selon une étude du Conseil canadien du camping et du VR, les Québécois choisissent leur terrain de camping selon les critères suivants : beauté (65 %), propreté (61 %), prix (45 %), intimité (55 %), eau potable (56 %), sécurité (32 %), boisé (55 %), tranquillité (61 %), superficie (42 %) et la facilité de réservation (31 %). Pour les sites web consultés, celui des parcs nationaux du Québec arrive en premier avec 41 %, devant Parcs Canada avec 27 %, le répertoire de campings, 36 %, l’Association de camping provinciale, 19 %, et les médias sociaux, 6 %.

MODE DE RÉSERVATION

Au Québec, 59 % des amateurs de camping préfèrent utiliser le téléphone pour choisir leur camping contre 47 % pour le reste du Canada. Via le site web du camping choisi, les Canadiens y vont à raison de 34 % contre 23 % au Québec. Pour les réservations par courriel, les habitudes sont les mêmes à la grandeur du pays avec 10 % du total. Pour les aider à planifier leur sortie de camping, les Québécois utilisent à 72 % l’internet contre 60 % pour le reste du Canada. À la question pendant combien d’années encore les campeurs interrogés pensaient-ils faire du camping au Canada, la réponse a été de 21,4 ans, tandis que pour le Québec, elle a été de 18,9 ans.