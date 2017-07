Une deuxième édition revampée

Les jeunes auront droit à un deuxième gala Juste pour ados « complètement différent », cette année, l’animateur Pascal Morrissette ayant choisi de miser davantage sur les prestations musicales pour la deuxième édition.

À pareille date l’an dernier, le tout premier gala Juste pour ados récoltait des critiques peu élogieuses. Pascal Morrissette et son équipe ont pris des notes.

« On a réalisé que les sketches marchaient moins bien. Dans un spectacle extérieur, l’attention est plus diffuse, alors certains gags se perdaient », remarque l’animateur.

Il avoue que les critiques l’ont « atteint » l’an dernier. Mais ce sont les fans qui lui ont donc donné envie de rappliquer.

« J’ai reçu une centaine de messages de jeunes qui me disaient avoir passé la plus belle journée de leur vie. C’est pour eux qu’on fait ça », explique-t-il.

Entretenir le contact

C’est Pascal Morrissette lui-même qui a eu l’idée de créer le rendez-vous Juste pour ados pour pallier le manque d’activités jeunesse, à la suite de l’annulation de KARV, l’anti-gala annuel organisé par la chaîne VRAK.

« Je ne voulais pas perdre ce contact direct avec les jeunes », explique-t-il.

Et le contact sera bel et bien direct. Le spectacle, d’une durée d’une heure, sera suivi d’une période de 90 minutes au cours de laquelle les jeunes pourront rencontrer plusieurs de leurs artistes préférés, notamment Sarah-Jeanne Labrosse, Félix-Antoine Tremblay, Mehdi Bousaidan et Olivier Dion.

« Il doit bien y avoir de 2000 à 3000 selfies qui ont été pris l’an dernier. À la fin de la journée, on avait mal à la mâchoire à force de sourire pour les photos », se rappelle Pascal Morrissette en riant.

Le gala Juste pour ados aura lieu samedi à 16 h sur la scène Vidéotron de la Place des Festivals.