7 endroits où vous pourriez croiser Leonardo DiCaprio ce weekend

Leo est en ville! Du moins, c’est ce qu’affirment certaines rumeurs qui prétendent que l’acteur oscarisé serait de passage dans la métropole afin d’assister aux courses de la Formule E.

Si vous souhaitez croiser l’interprète de Jack dans le Titanic, voici 7 endroits où vous pourriez peut-être le croiser.

1. L’hôtel Fairmount Le Reine Elizabeth

Nouvellement ouvert, le luxueux hôtel Reine Elizabeth pourrait bien accueillir l’acteur durant le weekend. Situé au centre-ville c’est l’hôtel parfait pour être près de la frénésie de la Formule E!

2. Le Vin Papillon

Avec son menu tout en fraicheur et ses plats plus décadents les uns que les autres, le Vin Papillon pourrait bien servir Leonardo DiCaprio ce weekend. Il n’est pas rare que les célébrités viennent se bourrer la face au Joe Beef à la porte d’à côté, mais nous croyons que Leo voudra être un peu plus marginal et préfèrera le menu du Vin Papillon.

3. Au musée Grévin

Bon. Il est peu probable que le célèbre acteur fasse un arrêt au musée Grévin. Mais qui sait? Peut-être voudra-t-il surprendre quelques-uns de ses fans en remplaçant la statue de cire à son effigie le temps de quelques heures?

4. Terrasse St-Ambroise

Leo est un fou du vélo. Lui qui se veut le plus écolo possible pratique régulièrement ce sport! Il ne serait donc pas improbable de croiser Leo à vélo en direction de la Terrasse St-Ambroise. Le chemin sur le bord du fleuve Saint-Laurent y est absolument magnifique et cette belle escapade se terminera une bière à la main!

5. The Coldroom

Ce speakeasy attire les vedettes de partout dans le monde. Après Christina Aguilera, peut-être que ce sera au tour de Léonardo DiCaprio de s’arrêter là pour boire un savoureux cocktail?

6. Librairie Le port de tête

La librairie Le port de tête, située sur la Plateau Mont-Royal, pourrait bien accueillir Léo le temps d’une petite pause loin de la folie de la Formule E. Rappelons que le père de Leo est un célèbre dessinateur et éditeur de bandes dessinées et que Leo lui-même adore feuilleter des livres de temps à autre.

7. Crew Collective Café

Pour faire le plein de caféine, notre Leo ira probablement faire un arrêt au Crew Collective Café. Le spectaculaire café, situé dans une ancienne banque, a même reçu plusieurs mentions pour son décor à couper le souffle.

Si vous êtes à Montréal ce weekend, ouvrez l’œil! Vous pourriez croiser Leo!