Bussières prend les devants à l’Omnium du Québec

SAINT-GEORGES | Profitant de la déconfiture des comeneurs, Marc-Étienne Bussières s’est hissé au sommet du classement général de l’Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins. Son pointage cumulatif de -9 lui a permis de devancer Pierre-Alexandre Bédard et l’Américain Vaita Guillaume par un seul coup, à l’issue de la deuxième ronde, disputée vendredi au Club Saint-Georges.

Bussières avait entamé la journée en force en réalisant trois oiselets sur la première partie du parcours malgré des rafales qui ont déferlé tout au long de la journée. Dérangé à certains moments, le golfeur de l’Estrie a su se tirer d’affaire en inscrivant un autre birdie sur le neuf de retour, pour ramener une carte finale de 66 (-4).

« Les conditions étaient beaucoup plus difficiles. Le vent changeait de côté et les allées étaient beaucoup plus rapides. Il a fallu que j’ajuste ma stratégie. J’ai réussi mes roulés et quelques sauvetages. Il reste beaucoup de travail à faire. Je connais bien ma game », estime l’athlète de 30 ans.

Un vent difficile à juger

La pression se fera forte sur Marc-Étienne Bussières. Ses opposants au deuxième rang ont enregistré des marques identiques de 67 (-3). Bédard affirmait notamment n’avoir jamais réussi à juger la direction du vent, hier, dans la Beauce.

« Au premier trou, je croyais qu’il soufflait d’ouest en est. Finalement, on l’avait dans le dos. Le but n’est jamais d’être premier ou deuxième après le vendredi. Il faut seulement demeurer dans la course puisqu’une mauvaise journée, le samedi, peut te disqualifier. Je limite les bogueys et c’est ce qui me permet d’être à -8 », a indiqué le représentant du Club Cap-Rouge.

Mauvaise journée pour Ménard et Gillespie

Le Québécois Marc Bourgeois et l’Ontarien Lucas Kim se partagent actuellement le troisième rang avec leur pointage identique de -7. Les comeneurs de la compétition après la première journée, Raoul Ménard et Derek Gillespie, ont connu des rondes atroces en enregistrant des pointages de 72, deux coups au-dessus de la normale. Ils demeurent toutefois dans la course à -6.

Le favori local de la compétition, Max Gilbert, continue d’enregistrer les mauvaises performances avec sa difficile carte de 75 inscrite hier devant ses parents et ses amis.

La surprise du tournoi demeure l’élimination du récent vainqueur du Championnat de la PGA du Canada, Jean-Philippe Cornellier. Sa marque de +7 ne lui permettra pas de disputer les rondes finales prévues samedi et dimanche.