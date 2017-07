Challenger de Granby: Polansky ne dérougit pas

GRANBY | Peter Polansky ne dérougit pas. Pour une troisième semaine d’affilée, l’Ontarien aux lunettes foulera le court central en demi-finales, à la suite d’une convaincante victoire de 6-4 et 6-3 aux dépens du Japonais Yasutaka Uchiyama, vendredi.

Le vétéran de 29 ans poussait un soupir de soulagement d’avoir enfin battu un adversaire en deux manches, pour économiser ses énergies pour la fin de semaine, après d’éreintantes semaines à Winnipeg et Gatineau où il a été chaque fois finaliste. Le match n’a duré que 63 minutes.

« Enfin, un match qui fut court ! Ça fait du bien après plusieurs longs matchs disputés dans les dernières semaines », a lancé la 118e raquette au monde, son meilleur classement à vie.

Le soleil a toutefois failli jouer de vilains tours à la deuxième tête de série et à son adversaire durant la rencontre disputée en fin d’après-midi. Régulier comme une horloge, Polansky a remporté 86 % de ses premières balles de service et a sauvé deux balles de bris.

« C’était très difficile de jouer sur le terrain en raison de l’ombre causée par les arbres, et nous avons tous les deux fait des erreurs tôt dans le match, a-t-il expliqué. J’ai été capable de trouver mon erre d’aller et il a commencé à ce moment à avoir plus de difficultés. J’ai joué solide, j’ai bien servi et je me suis assuré de pouvoir frapper toutes les balles. »

Le favori avance

Sans tambour ni trompette, le favori Blaz Kavcic s’est lui aussi qualifié pour le carré d’as en prenant la mesure du Japonais Tatsuma Ito par 6-1 et 7-6 (5). Pour le Slovène, qui vient de réintégrer le top 100 mondial après avoir subi une fracture au pied l’an dernier, la victoire prolongeait ses succès en sol canadien, alors qu’il avait été couronné à Winnipeg... contre Polansky ! Un ex-68e mondial, Kavcic reste humble.

« Je forge davantage ma confiance en jouant bien à l’entraînement et dans les matchs, a-t-il précisé. Je ne prête toujours pas attention aux résultats, qui peuvent parfois être trompeurs. Tu peux bien jouer et perdre trois jeux importants pour perdre la rencontre. Et parfois, c’est l’inverse. »