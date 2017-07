Course folle en tête

OAKVILLE | La course folle vers le sommet du tableau s’est poursuivie, vendredi, au club de golf Glen Abbey. Martin Flores a pris les commandes de l’Omnium canadien à l’issue de la deuxième ronde.

Le Texan de 35 ans a réalisé ce tour de force une première fois dans sa carrière sur le circuit de la PGA en alignant une deuxième ronde de 66 à sa fiche. Il a calé quatre oiselets sur le neuf d’allée avant de drainer un roulé de 20 pieds pour un aigle à son 11e fanion.

Avec un dossier de -12 après 36 trous, il a commis un seul boguey, ce qui lui permet donc d’avoir une priorité d’un coup sur l’Américain Matt Every. Il peut remercier aussi son bois de départ et ses fers, lui qui est précis sur les tertres et régulier comme une horloge sur les verts réceptifs du parcours d’Oakville.

« Les conditions favorables que nous donne un terrain plus tendre m’aident beaucoup. Les allées sont plus larges. Je suis même plus puissant que d’habitude. Je me donne plus de coups avec mes cocheurs », a expliqué Flores. Il a par contre éprouvé quelques difficultés sur le retour quand le vent s’est levé en fin de matinée.

« Je suis satisfait. Il faut que je garde le rythme. Le week-end sera intense. Je vais devoir prendre ce que ce parcours peut m’offrir et donner mon maximum. »

Le 151e golfeur au classement de la Coupe FedEx compte huit golfeurs à ses trousses qui accusent un retard de deux coups ou moins.

Woodland surgit des profondeurs

Gary Woodland a enregistré la meilleure carte de la journée, une ronde de 63 (-9), pour se hisser au second rang à -11, à égalité avec Every et Brandon Hagy. Il avait entamé le tournoi avec un score de 70.

« vendredi (jeudi), j’avais bien joué, mais j’avais perdu des coups en fin de parcours avec deux bogueys à mes derniers trous. Ça m’avait frustré, et j’étais allé au champ de pratique pour me défouler, parce que je savais que j’avais bien joué. Aujourd’hui (vendredi), j’ai vu quelques roulés tomber en début de ronde, ce qui m’a donné du rythme. »

L’Américain a même aligné six oiselets en milieu de parcours. S’il n’avait pas commis un boguey au 14e trou, il était en voie d’égaler le record de 62 que Greg Norman avait établi en 1986.

« Ça fait longtemps que je joue bien. Je n’arrivais pas à coller tous les morceaux. J’ai réussi à le faire. Si ça continue ce week-end, ça devrait bien se terminer », a signalé celui comptant deux victoires à son actif en carrière sur le circuit de la PGA. Sa dernière date d’août 2013 à l’Omnium de Reno.

Le fer droit de Vijay enflammé

Si Vijay Singh s’était signalé avec son bois de départ la veille, celui-ci lui a fait faux bond vendredi. Son fer droit a toutefois pris la relève. Le golfeur de 54 ans des îles Fidji s’est limité à 26 roulés, lui qui a entre autres drainé un roulé de 32 pieds au premier trou.

« C’est le plus long que j’ai calé cette semaine, a plaisanté l’homme aux 34 victoires sur le circuit américain. C’est agréable d’en faire un de temps à autre. J’essayais de m’approcher de la coupe et elle est tombée. Le parcours est en excellentes conditions, donc je joue bien. J’espère que ça se poursuivra ce week-end. »

♦ Deux Canadiens ont résisté au couperet qui est tombé à -4. Graham DeLaet et Mackenzie Hughes partagent le 14e rang à -8, avec le champion en titre, Jhonattan Vegas et Dustin Johnson.