D’Orange Is the New Black à Just for Laughs

L’actrice américaine transgenre Laverne Cox animera ce vendredi soir son tout premier gala montréalais dans le cadre du festival Just for Laughs. D’ici là, voici cinq choses à savoir sur la star de la série Orange is the New Black.

Transition anonyme

Née Rodrick Laverne Cox, l’actrice américaine a vécu sa transformation il y a une dizaine d’années, avant de ­devenir une star. Elle a récemment raconté qu’elle était heureuse d’avoir pu traverser cette période importante dans l’anonymat, contrairement à Caitlyn Jenner, dont chaque étape de son processus a été ­scrutée par les médias du monde entier.

Petit et grand écrans

C’est grâce à son rôle de Sophia Burset dans la populaire série Orange Is the New Black que Laverne Cox est devenue une véritable star. On la verra plus tard cette année au cinéma dans le film Freak Show, aux côtés de Bette Midler et Abigail Breslin.

Controverse

Laverne Cox a fait ses débuts en comédie musicale l’an dernier avec The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again. L’annonce de son embauche dans le rôle du Dr Frank N. ­Furter, un travesti, a ­toutefois soulevé l’ire de la ­communauté LGBT. L’actrice a ­reconnu qu’il est « offensant ­d’appeler une femme trans un ­travesti », mais a ­souligné qu’il ­s’agissait là d’une occasion ­d’ouvrir le dialogue à propos des différentes identités sexuelles.

Des premières

Laverne Cox a été la première femme transgenre à apparaître en page frontispice du magazine Time, et la première à avoir une statue à son effigie au célèbre musée de Madame Tussauds.

Réplique à Trump

Grande défenderesse des droits de la communauté LGBT, Laverne Cox a ­rapidement réagi, mercredi, lorsque Donald Trump tweetait que les personnes trans ne seraient plus admises dans les forces armées américaines. « À toutes les personnes trans qui servent présentement dans les forces armées, merci de votre ­service. Je suis désolée que votre ­“commandant en chef” ne le valorise pas », a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. ­L’actrice a également invité ses abonnés » à « s’aimer davantage », mais aussi à « se battre ».

Le gala de Laverne Cox sera présenté ce vendredi soir, 21 h 45, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.