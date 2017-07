Fan de Justin Trudeau

Homme d’opinion assumé, l’humoriste d’origine sud-africaine Trevor Noah n’a que des bons mots à l’égard du premier ministre canadien.

« J’aime beaucoup Justin Trudeau. Je crois que c’est l’un des plus beaux leaders dans ce monde ! Lorsque les caméras s’allument, c’est très particulier, il est toujours capable d’être cool. Je trouve que c’est une personne très progressiste et j’espère qu’il saura relever les nombreux défis qu’il veut s’imposer. Ce n’est pas facile de gérer un pays, car tout le monde a ses opinions ou juge les décisions prises. Sur ce, Justin Trudeau excelle dans la volonté de rassembler une nation », explique-t-il, rencontré vendredi sur le tapis rouge du gala Just For Laughs 2017 Awards Show, à l’Hôtel Hyatt Regency Montréal.