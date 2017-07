Faux départ

Testons vos connaissances sportives, en ce magnifique vendredi d’été. Sans vous précipiter vers Google, nommez un seul pilote de Formule E. Allons-y avec une question plus facile : il y a quelques semaines à peine, saviez-vous que la Formule E existait ? Pourtant, cette série de courses de voitures électriques débarque à Montréal cette fin de semaine afin d’y conclure sa troisième saison.

Dévoilé en grande pompe (et organisé à grands frais), cet événement qui se déroulera dans les rues de la métropole place Montréal aux côtés de grands centres urbains comme Mexico, New York, Hong Kong, Paris et Berlin, toutes des villes figurant au calendrier de la Formule E.

Pas d’engouement

À première vue, l’idée de tenir un Grand Prix de Formule E, ou ePrix pour les intimes, à Montréal n’est pas mauvaise. Cette course devait démontrer que Montréal est une ville vibrante, audacieuse et avant-gardiste, sans compter qu’elle allait permettre au bon maire Coderre de se faire prendre en photo à de multiples reprises en cette année électorale.

Or, au cours des dernières semaines, les histoires d’horreur ont fait surface dans les médias : citoyens habitant près des installations qui ne dorment pas de la nuit en raison des travaux, commerçants frustrés de voir l’accès à leurs boutiques être restreint, coûts des billets et d’aménagement des installations plus élevés qu’ailleurs dans le monde, etc.

Bref, alors que l’on aurait dû ressentir un engouement dans les semaines précédant cet événement, le maire et les principaux organisateurs, que l’on verra sûrement tous arriver sur place au volant de Toyota Prius et de Chevrolet Volt cette fin de semaine, ont plutôt dû défendre leur projet face à la grogne populaire.

Même si le ePrix a eu droit à une pluie de critiques avant même que les monoplaces et les pilotes ne s’amènent à Montréal, ce n’est qu’au terme de l’événement que l’on pourra dresser le bilan et évaluer les bénéfices de cette course pour Montréal.

Le temps file

À tout le moins, la Formule E est affiliée à des télédiffuseurs importants à l’échelle internationale, ce qui pourrait faire rayonner Montréal. Chez nous, RDS diffusera les deux courses demain et dimanche après-midi. Au Canada anglais, l’équivalent de RDS, TSN, préfère diffuser du NASCAR sur deux de ses cinq chaînes demain et des courses de drones sur deux autres chaînes.

Mardi, l’anniversaire d’un moment important de l’histoire de notre télé sportive est passé relativement inaperçu. Radio-Canada confirmait en effet que le 25 juillet 2017 marquait le 65e anniversaire de la diffusion de la toute première émission à la télé publique au pays.

Bien que Radio-Canada soit officiellement entrée en ondes au début du mois de septembre 1952, des essais ont dû être effectués au préalable.

Ainsi, le 25 juillet 1952, Radio-Canada retransmettait en direct un match des défunts Royaux de Montréal. Pour l’occasion, l’équipe avec laquelle avait évolué Jackie Robinson six ans plus tôt recevait la visite des Cubs de Springfield au Stade de Lorimier.

Quelques mois plus tard, soit le 11 octobre 1952, La Soirée du hockey allait entrer en ondes avec la diffusion d’un match entre le Canadien et les Red Wings de Detroit.

Les tweets de la semaine...

Congestion

C’est cette fin de semaine que Montréal accueille les dernières épreuves de la saison en Formule E. Cet événement a beaucoup fait jaser dernièrement en raison des coûts qui y sont associés et des inconvénients qu’il cause. L’animateur et humoriste Mario Tessier s’est amusé à imaginer ce que les organisateurs de cet événement ont pu se dire en réunion.

« Les rues sont bloquées, sens uniques partout, on fait quoi ? Pourquoi pas bloquer René-Lévesque pour une course de chars ? »

Ça sent la coupe

Après chaque repêchage et après la période de signature des joueurs autonomes, l’optimisme renaît chez les partisans de hockey en vue de la prochaine saison. À Montréal, on avait de bonnes raisons de se réjouir avec l’arrivée de Jonathan Drouin. Avec les nouvelles d’hier, Eric Engels de Sportsnet rappelle cruellement qu’il y a loin de la coupe aux lèvres.

« Marc Bergevin vient de perdre Alexander Radulov et Andrei Markov et a signé Ales Hemsky et Mark Streit. »

Entraîneur respecté

Le passage dans la NFL de Marc Trestman, qui a tenté sa chance en y dirigeant les Bears de Chicago, n’a pas été couronné de succès. L’ancien entraîneur-chef des Alouettes, aujourd’hui à la barre des Argonauts de Toronto, semblait toutefois respecté chez les Bears. Son ancien receveur vedette Brandon Marshall lui a rendu visite à Toronto cette semaine.

« Je suis à Toronto pour le match des Argos. J’espère convaincre Coach Trestman de m’insérer dans la formation. »

À surveiller...

Le grand jour

Tim Raines aura dû patienter jusqu’à la toute fin et encaisser plusieurs déceptions, mais il figurera finalement parmi les immortels du baseball, à Cooperstown. C’est dimanche que l’ancien voltigeur des Expos sera intronisé au Temple de la renommée . Celui qui a évolué dans les majeures pendant 23 saisons, dont plus de la moitié dans l’uniforme des Expos, n’a pas volé cet honneur avec une moyenne au bâton en carrière de ,294, 2605 coups sûrs et 808 buts volés.

Il y a deux ans, l’intronisation de Pedro Martinez avait ramené les Expos dans l’actualité. L’intronisation de Raines devrait faire davantage de bruit dans les médias, car bien que Martinez ait remporté un trophée Cy Young à Montréal, Raines y a été actif pendant beaucoup plus longtemps et entrera à Cooperstown en arborant une casquette des Expos. Parions également que la question d’un éventuel retour du baseball majeur à Montréal sera soulevée dès demain.

Les cinq suggestions de la semaine

Baseball

Les Blue Jays pourraient enfin quitter la cave du classement de l’Est de l’Américaine ce week-end. Pour ce faire, ils devront s’imposer face aux Angels de Los Angeles.

► Le vendredi 28 juillet à 19 h à TVA Sports et Sportsnet

Soccer

Alors qu’une participation aux séries de la MLS semble de plus en plus improbable pour l’Impact, l’équipe prend la direction de New York pour affronter les Red Bulls.

► Le samedi 29 juillet à 19 h 30 à TVA Sports

Course automobile

Même si la course est on ne peut plus serrée entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, on surveillera surtout la prestation de Lance Stroll au Grand Prix de Hongrie.

► Le dimanche 30 juillet à 7 h 50 à RDS et TSN4

Tennis

Avec le tournoi de la Coupe Rogers qui approche à grands pas, les finales du challenger de Granby nous donnent l’occasion de plonger en mode tennis ce dimanche.

► Le dimanche 30 juillet à 13 h à TVA Sports 2

Tennis

Le tournoi de Washington, principal événement au calendrier avant la tenue de la Coupe Rogers, s’amorce. Eugenie Bouchard et Milos Raonic y sont inscrits.

► Le lundi 31 juillet à 19 h à RDS et TSN2