À tout seigneur, tout honneur, Patrick Carpentier a eu l’immense privilège vendredi après-midi d’inaugurer le circuit de Montréal où seront présentées les deux dernières étapes de la saison du Championnat de Formule électrique.

Le vétéran pilote de course peut se vanter d’être probablement le premier à avoir pu rouler aussi vite dans les rues de la ville, près de 150 km/h sur le boulevard René-Lévesque, sans avoir à se soucier de la circulation lourde ni des policiers.

« Je me cherche un volant pour l’an prochain », a-t-il déclaré, à la blague, au terme des cinq tours qu’il a réalisés. Il y a deux disciplines qui m’inciteraient à renouer avec la compétition, soit le Rallycross et la Formule E.

« J’ai adoré mon expérience en FE. Je trouve que c’est un mélange de Formule Atlantique et d’IndyCar. Un beau compromis de puissance et d’agilité. »

Le dernier tour a été le bon

Carpentier avoue avoir été très prudent à ses premiers tours de roue à bord d’une monoplace très comparable à celles qui disputeront les deux épreuves du week-end.

« Il n’était pas question de frapper le mur comme l’a fait l’acteur Chris Hemsworth il y a deux semaines à New York... Quand les pneus sont froids, la voiture est instable. Mais dès qu’ils atteignent leur température idéale, c’est un plaisir de rouler. Ils procurent beaucoup d’adhérence.

« Mon dernier tour a été le plus rapide, a-t-il relaté. J’ai mis toute la gomme à la fin. Tu ne peux pas faire plus de deux tours au maximum de la vitesse, car les batteries peuvent surchauffer. La réponse du moteur électrique est instantanée. On dirait que tu as 700 chevaux sous la pédale, alors que tu en as l’équivalent d’environ 270. »

Mauvais souvenir

Carpentier, porte-parole du ePrix de Montréal, n’avait pas piloté une monoplace depuis le 22 mai 2011 sur l’ovale d’Indianapolis.

Un très mauvais souvenir puisqu’il avait été victime d’un sévère accident alors qu’il tentait de qualifier la voiture de l’écurie Dragon (aujourd’hui engagée en FE) en prévision de la prestigieuse épreuve des 500 Milles.

« C’est à ce moment que je me suis dit que ma carrière en monoplace était terminée. Mais aujourd’hui, avec la FE, je ne suis plus sûr...

« D’autant plus que le circuit ici est tout à fait formidable, dit-il. Tu as tendance à oublier que c’est un tracé de ville. Dans la portion des virages 3, 4 et 5, c’est très sinueux. Ça me rappelle le merveilleux circuit de Laguna Seca en Californie.»

La présence locale

Le plateau des 20 pilotes présents à Montréal ne compte malheureusement aucun représentant canadien. Les amateurs auraient certes voulu encourager l’un des leurs.

Carpentier est persuadé que cette situation aiderait à promouvoir l’événement.

« Je pense, prétend-il, que ça pourrait faire une différence. Moi, personnellement, j’aurais aimé ça y participer. J’avoue que l’organisation m’en avait parlé. J’ai dit non parce que je ne savais pas dans quoi je m’embarquais.

« Mais là, je le sais. Si on me propose plusieurs essais préparatoires l’an prochain avant la course de Montréal, je n’hésiterais pas », a-t-il conclu.

► Carpentier a aussi participé à la simulation d’un accident sur la piste en fin d’après-midi vendredi. On l’a vu immobiliser sa monoplace avant que des secouristes n’interviennent pour le sortir le plus rapidement de son cockpit. La scène est particulière parce qu’à leur arrivée sur les lieux, des préposés branchent un dispositif sur la voiture et installent une grande couverture pour éviter tout risque... d’électrocution.