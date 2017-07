Jim Carrey de retour à Montréal

Nul doute possible, Jim Carrey est véritablement tombé sous le charme des Montréalais.

« J’ai grandi dans une maison, à moitié en français et à moitié en anglais. J’ai donc remarqué que les francophones sont des gens qui aiment faire la fête. Ils aiment rire, ils aiment la musique, ils aiment aussi profiter de la vie. C’est ça, Montréal. Les Montréalais sont des gens extraordinaires et c’est ce qui fait qu’on s’attache à une ville », dit avec enthousiasme la star d’origine ontarienne croisée vendredi, sur le tapis rouge précédant la remise de prix Just For Laughs 2017 Awards Show, à l’Hôtel Hyatt Regency Montréal.