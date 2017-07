Joni Ikonen déjà de retour en Amérique du Nord

Joni Ikonen est revenu en Amérique du Nord jeudi, pour participer au tournoi de préparation en vue du Championnat du monde de hockey junior 2018 (CMHJ) à Plymouth, au Michigan, du 28 juillet au 5 août prochain.

Le choix de deuxième tour du Canadien de Montréal au dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) a participé au dernier camp de développement de l’équipe, mais il jouera en Finlande la saison prochaine. L’attaquant cherche à se tailler une place dans l’effectif du pays scandinave lors du CMHJ.

«Ce sont les premiers matchs de la saison, a commenté l’espoir dans une entrevue publiée sur le site officiel du Canadien, vendredi. C'est une occasion de montrer à tout le monde que tu sais jouer.»

«C'est très gros maintenant, surtout si tu veux percer la formation des moins de 20 ans pour le tournoi à Buffalo.»

«C'est un de mes objectifs de faire cette équipe. Le but est d'évoluer au plus haut niveau possible. Je vais faire mon travail et espérons que ce sera suffisant pour convaincre les entraîneurs.»

Le joueur de centre droitier avait déjà affirmé qu’il n’évoluerait pas cette année en Amérique du Nord, où les Bulldogs de Hamilton, de la Ligue junior de l’Ontario (OHL), détiennent ses droits.

L’an dernier, Ikonen n’a pas récolté de point en 10 matchs avec l’équipe senior de Frölunda, en Suède. Cependant, il avait amassé 41 points (22 buts, 19 aides) en 40 matchs chez les juniors.

Frölunda a prêté Ikonen au Kalevan Pallo en vue de la prochaine saison en Finlande.