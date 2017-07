Kuchar termine en force

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Ayant terminé au second rang de l’Omnium britannique il y a six jours, Matt Kuchar a flirté avec le couperet à l’Omnium canadien. Le golfeur américain de 39 ans a terminé la seconde ronde avec trois oiselets et un score de 68, ce qui lui a permis de passer à -5 au-delà du 40e rang.