«La FIA aurait refusé une course au circuit Gilles-Villeneuve»

Le président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), de passage en ville pour assister à la première course de Formule électrique à Montréal, a tenu, lui aussi, à remettre les pendules à l’heure sur la tenue de l’événement.

Dans une entrevue accordée au Journal vendredi matin, Jean Todt a indiqué, sans aucune hésitation, que cette course devait avoir lieu au centre-ville.

« La FIA aurait refusé de mettre au calendrier de la FE une course au circuit Gilles-Villeneuve », a indiqué Todt avec autorité.

« Je sais qu’il y a eu une certaine polémique à Montréal sur la décision de la ville et de son maire pour l’organisation de cette course, avoue-t-il, mais c’était une condition sine qua non. C’était au cœur de la ville et... nulle part ailleurs.

« Le circuit Gilles-Villeneuve, a-t-il renchéri, est un complexe moderne et magnifique, mais qui a été conçu pour des épreuves de toutes sortes sauf la... FE. Je le répète, pour moi, la FE, c’est en ville. Je dirais même dans le cœur de la ville. »

Mexico City, l’exception

Et le Mexique alors ? lui a-t-on demandé.

« Alors, oui, vous avez raison, répond-il. C’est un très bon exemple, mais le seul exemple d’une course de FE présentée sur un circuit traditionnel. En fait, je me suis félicité de l’engagement de son promoteur. Le fait de tenir une course dans le centre-ville exige un coût important. Et pour des raisons budgétaires, on a été obligé d’accepter cette exception.

« La piste à Mexico City, qui est très près de la ville, comme le circuit Gilles-Villeneuve d’ailleurs, a été conçue sur un tracé dessiné de façon différente. Et c’est momentanément la seule exception. Pour assurer un équilibre économique. »

Todt a fait valoir que la présentation d’une course de Formule E engendrait des coûts énormes. Personne ne va le nier... surtout pas à Montréal.

« Le fait d’avoir deux épreuves pendant le même week-end, dit Todt, comme à Berlin, New York et maintenant Montréal, permet d’amortir ces frais importants. Mais les retombées sont très importantes.

« Nous sentons à la FIA des encouragements pour la FE qui témoignent de sa popularité, poursuit-il. De nouveaux constructeurs automobiles parmi les plus grands [comme Mercedes et Porsche] vont adhérer au championnat dans quelques années. D’autres partenaires commerciaux vont aussi emboîter le pas.

« Je vous rappellerai que le championnat n’en est qu’à sa troisième année. C’est donc tout neuf. Mais, déjà, pour la FIA, c’est une formule gagnante.

« D’aller au cœur des plus grandes villes du monde nous permet de livrer ce message essentiel pour l’environnement. »

À Paris

Todt a aussi indiqué qu’une épreuve à l’extérieur des grands centres dénaturerait la philosophie des courses de FE.

« Quand vous êtes pionnier comme la FIA, comme les maires de toutes ces villes participantes, ça passe par une période où les gens doivent comprendre, affirme-t-il. Qui aurait pu penser qu’à Paris, aux Invalides et au pied de la Tour Eiffel, une course de voiture y serait organisée ?

« Ça paraissait impensable. Aujourd’hui, grâce à la vision de la maire, Anne Hidalgo, tout est possible. Photo Martin Chevalier « Denis Coderre vit ce qu’elle a vécu la première année. Il faut d’abord féliciter le maire et la ville de Montréal pour leur vision et leur dynamisme. Et lui laisser la chance de livrer son message et de remplir sa mission. »

Un incontournable ?

La FE connaît une expansion remarquable et Todt est le premier à le souligner.

« Oui, c’est vrai, explique-t-il, mais il ne faut rien mélanger. La F1 va demeurer le phare de la course automobile sans compter les autres disciplines comme les championnats du monde d’endurance, de voitures de tourisme, de rallycross et la Formule E.

« Cette dernière série réalise des percées majeures qui se traduiront, dans un peu plus d’un an par l’utilisation d’une seule voiture pour la course. Pour l’instant, rappelle-t-il, les pilotes doivent changer de monoplace à la mi-course. Ça ne sera plus le cas.