L'ancien lutteur Billy Two Rivers poursuit Van Morrison

L’ancien lutteur Billy Two Rivers vient de s’engager dans un nouveau combat alors qu’il poursuit Van Morrison et Universal Music Group, devant un tribunal de New York, relativement à l’illustration d’un album à venir de l’auteur-compositeur-interprète irlandais.

C’est une photo d’époque de M. Two Rivers, connu pour sa coiffure Mohawk et ses danses de guerre pendant ses combats, qui est au cœur de cette affaire, a rapporté vendredi le quotidien montréalais «The Gazette».

La photo, prise sur le ring, doit illustrer la pochette du prochain opus du chanteur de 71 ans, «Roll with the Punches», mais le plaignant affirme ne jamais avoir donné son accord pour son utilisation.

«The Gazette» souligne que la photo a déjà été utilisée afin de faire la promotion de l’album, qui sera lancé le 22 septembre prochain, puis de la tournée de spectacles qui suivra.

«C'est un cas très simple», a dit l'avocat de M. Two Rivers, Michael R. Graif, en ajoutant que «toute personne a le droit de contrôler l’utilisation commerciale de son image et la règle est simple, il faut obtenir le consentement et, dans ce cas-ci, Universal n’en a jamais fait la demande».

Billy Two Rivers, aujourd’hui âgé de 82 ans, souhaite que l’utilisation de la photo cesse immédiatement, en plus de demander une compensation, dont le montant demeure non déterminé.

Après sa carrière de lutteur, Billy Two Rivers s'est engagé a notamment été chef du Conseil Mohawk de Kahnawake, en Montérégie.