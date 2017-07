Les années passent trop rapidement. C’est comme si c’était hier que j’ai rencontré Tim Raines dans l’uniforme des Expos en 1979. Dans l’édition du Journal de Montréal de vendredi, mon confrère Pierre Durocher nous a permis de découvrir certains moments difficiles dans la vie de Tim Raines. Dimanche, c’est le début d’un temps nouveau pour Tim Raines lorsqu’il sera intronisé au Temple de la renommée du baseball à Cooperstown.

Tim Raines, champion frappeur de la Ligue nationale, au premier rang quatre fois pour les buts volés, présent au match des étoiles à sept occasions et choisi le joueur du match de cette classique en 1987, a très bien représenté la Ville de Montréal.

Stephen Bronfman me soulignait que Tim Raines était l’un des joueurs favoris de son père, Charles. D’ailleurs lorsque Tim a été avisé de sa nomination, il a immédiatement communiqué avec monsieur Charles avant même que l’annonce soit confirmée.

La vitesse était sans aucun doute son atout principal. Mais pour faire de sa vitesse une menace, il a dû travailler sur son coup de bâton. Il ne faut pas oublier l’impact qu’il a eu dans le baseball majeur.

La générosité de Tim Raines a permis à Baseball Québec de financier plusieurs projets pour les jeunes. La soirée hommage de Tim Raines, au mois de mars, a récolté plus de 130 000 $. Sur la photo, on voit Tim Raines et le DG de Baseball Québec, Maxime Lamarche.

Lors de son dernier passage à Montréal, Tim Raines était en compagnie de son épouse, Shannon Doucette et leurs filles jumelles, Ava et Amelie.

Tony Loffreda, vice-président du Conseil RBC Gestion de patrimoine, un passionné du baseball, sera à Cooperstown pour l’intronisation au Temple de la renommée de l’homme à l’éternel sourire, Tim Raines.