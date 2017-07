Le Montréal de Kevin Hart

L’humoriste américain Kevin Hart se souviendra toujours de sa première participation au festival Just for Laughs à Montréal.

« J’étais si nerveux. Tout le monde me disait que c’était une chance en or pour se démarquer en humour, car toute l’industrie était présente et qu’il ne fallait pas que je rate mon coup. La pression était vraiment bonne », se souvient-il, rencontré sur le tapis rouge du gala Eat My Shorts : Short Films Premiere, jeudi soir, au Cinéma Impérial.

Le comique était visiblement heureux d’être de retour en ville pour une troisième année consécutive.

« Je suis excité. Je suis un grand fan de la ville et je l’ai toujours été. D’être de retour au festival et d’être accueilli à bras ouverts, c’est vraiment un honneur. Les gens sont tellement gentils ici et c’est un gros bonus », raconte en souriant l’humoriste de 38 ans.