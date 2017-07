lecture d'été: sous le soleil de l'Espagne

Pendant nos allées et venues dans le métro, qui est de loin préférable à l’auto pour éviter les embouteillages et les cônes orange, nous avons beaucoup lu. Si certains nous sont carrément tombés des mains, la liste de romans dits estivaux est loin d’être négligeable. L’auteur espagnol Arturo Pérez-Reverte s’était fait connaitre il y a une vingtaine d’années, avec le Tableau du maître flamand et plus encore, le club Dumas. Mélangeant avec intelligence ainsi qu’une une redoutable habileté, la fiction et le réel, ses romans oscillants entre ceux de cape et d’épée et policier ont laissé dans la mémoire de votre blogueur, un souvenir impérissable. Avec Deux hommes de bien (Seuli), j’ai redécouvert sa maestria.

Une chasse au savoir mortelle



Fouillant dans les archives, le romancier apprit qu’au 18e siècle, certains académiciens espagnols décidèrent de se porter acquéreurs des 28 volumes édités par Diderot d’Alembert. Cette bible du savoir qui n’était pas du gout de tous fut mise à l’index par les autorités ecclésiastiques. Partant de ce fait réel et documenté Pérez-Reverte va en tirer un roman qui évoque parfois Les Trois Mousquetaires (les ferrets de la Reine), l’univers de Walter Scott et bien entendu, celui de Cervantès. Pour l’intelligence et contre l’obscurantisme, discours somme toute assez actuel, Don Pedro Zarate dit l’amiral et Don Hermes, bibliothécaire inquiet vont partir à l’aventure. Sur des routes non carrossables, évitant les brigands, malandrins et un redoutable homme de main, la quête sera dès plus ardu. À chaque page, c’est un véritable festin pour l’esprit.

Entre l'amour pour les beaux livres, la littérature, les discusions politiques ou de religions, Reverte fait de cette Europe des Lumières, un vrai roman d’aventures. Plongez, courez chez votre libraire et vous ne serez pas déçu.