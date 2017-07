Les Blue Jays ne font pas le poids

La relève des Blue Jays n’a pas été en mesure de contenir les frappeurs des Angels de Los Angeles, permettant quatre points au cours des deux dernières manches, et l’équipe de l’Ontario s’est inclinée au compte de 7-2, vendredi à Toronto.

Les visiteurs ont ouvert la marque en deuxième manche, lorsque le lanceur partant J. A. Happ a éprouvé quelques difficultés au monticule.

Martin Maldonado a tout d’abord croisé le marbre en vertu d’un simple de son coéquipier Kaleb Cowart. Happ a ensuite concédé deux buts sur balles pour permettre à Shane Robinson de venir marquer.

Maldonado a ajouté un deuxième point marqué à son dossier, lors du quatrième tour au bâton, lorsque Mike Trout a frappé un simple.

Happ (3-8) a terminé sa journée de travail avec trois points, cinq coups sûrs et quatre passes gratuites en six manches sur la butte.

Kole Calhoun a ajouté un quatrième point pour la formation de la Californie, lorsque son simple a poussé Andrelton Simmons vers la plaque, en huitième manche.

Yunel Escobar, avec un double, et C. J. Cron, avec une longue balle bonne pour deux points, se sont assuré que les favoris locaux ne reviennent pas au pointage, en ajoutant trois points au tableau.

Un sursaut en fin de match

Jose Bautista a évité à son équipe l’affront d’un jeu blanc, lorsqu’il a frappé dans un double jeu qui a néanmoins permis à Darwin Barney de toucher la plaque. Justin Smoak a pour sa part frappé un circuit en solo, lors du tour au bâton ultime.

La victoire est allée au dossier de Parker Bridwell (5-1), qui a donné un point, trois coups sûrs et un but sur balles en sept manches et un tiers de travail.

Le Québécois Russell Martin a cogné deux coups sûrs en quatre présences dans le rectangle des frappeurs.

Le joueur d’arrêt-court Troy Tulowitzki s’est blessé à la cheville lors du troisième tour au bâton, alors qu’il tentait de se rendre au premier coussin. Il a déjà raté 32 matchs plus tôt cette saison en raison d’une blessure à la cuisse.

Les Angels ont mis fin à une séquence de trois revers avec ce gain, tandis que le club torontois avait remporté ses quatre matchs précédents. Il pointe au dernier rang de la section Est de la Ligue américaine, en vertu d’un dossier de 48-55.