Les Rays et les Mariners s’échangent des lanceurs

Les Rays de Tampa Bay ont acquis le releveur Steve Cishek des Mariners de Seattle, vendredi, cédant en retour le lanceur Erasmo Ramirez.

Cishek a effectué 23 présences au monticule cette saison, affichant un dossier de 1-1 et une moyenne de points mérités de 3,15. Ayant préservé une partie en 2017, il avait réalisé 25 sauvetages l’année passée à sa première campagne avec Seattle, en plus d’en totaliser 73 en 2013 et 2014 avec les Marlins de Miami.

Photo AFP

Le vétéran a évolué dans le baseball majeur pendant huit ans et a aussi porté l’uniforme des Cardinals de St. Louis.

Pour sa part, Ramirez a participé à 26 rencontres en 2017, incluant quatre départs. Il a maintenu une fiche de 4-3 et une moyenne de 4,80. Il revient avec les Mariners, pour qui il a joué de 2012 à 2014.