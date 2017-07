L’impact des Jeux olympiques

Andrei Markov aurait-il pris une telle décision si les Jeux olympiques n’avaient pas été au calendrier du hockey en 2018?

Sans doute aurait-il été plus conciliant dans les négociations. Il savait très bien qu’un joueur de 38 ans, dans une ligue plus compétitive que jamais, avait peu de chances de toucher le gros lot. C’est pourquoi il faut croire que l’offre de la KHL et de l’équipe olympique russe est sur la table depuis un bon bout de temps et que c’était le plan de rechange que le défenseur avait dans sa poche.

Il a laissé tomber une phrase qui m’a fait sourire : « Je voulais un contrat de deux ans pour la sécurité de ma famille. » Oups. Au fil de sa carrière, n’a-t-il pas gagné près de 60 millions $? Mais bon.

Un accord entre les deux clans, selon le déroulement des négociations, était impensable. D’un côté, il y avait un joueur avec des ressources diminuées convoitant une entente de deux ans à raison de 6 millions $ par saison. De l’autre côté, il y avait une organisation ne voulant pas prendre un tel risque.

L’allure des discussions

Je crois Markov quand il mentionne que, récemment, il avait fait des compromis... mais a-t-il vraiment poussé les discussions pour convaincre Marc Bergevin?

La réponse est non.

Et Bergevin n’allait pas céder puisqu’il ne pouvait combler les exigences de son vétéran défenseur sachant qu’il aurait du mal à compétitionner face à Auston Matthews, Steven Stamkos, Alexander Barkov, Sidney Crosby, Evgeni Malkin, et deux fois face à Connor McDavid.

Donc, Markov part et le Canadien a toujours plus de 8 millions $ dans la caisse... En fin de compte, le défenseur pourra participer aux Jeux olympiques de la Corée du Sud et Bergevin aura plus de latitude pour colmater quelques brèches. Cool.

Aucune amélioration

Cependant, il y a quelques questions qui auront des réponses lors des deux premiers mois de la saison. Par exemple, le CH est-il une meilleure formation que celle du printemps dernier, l’équipe qui s’est inclinée en six matchs contre les Rangers de New York?

À première vue, on ne note aucune amélioration. Alexander Radulov a pris la direction de Nashville. Jonathan Drouin s’amène. Markov va poursuivre sa carrière dans la KHL et Karl Alzner évoluera aux côtés de Shea Weber.

Dans le jeu des comparaisons, Drouin est plus jeune et plus créatif que Radulov. Par contre, Alzner est une valeur sûre en défense, mais il ne possède pas les mêmes ressources que Markov pour relancer l’attaque. Mark Streit? Un employé de soutien, rien de plus.

La défense du Tricolore n’est pas supérieure à l’an dernier. Elle a perdu Markov, Nathan Beaulieu et Alexei Emelin, elle accueille Alzner, David Schlemko, Joe Morrow et Streit.

Jakub Jerabek, 26 ans, de la République tchèque, peut-il être une surprise? On verra en septembre. Mais pour l’instant, peut-on dire que le Canadien est une meilleure formation? Certains diront qu’on a purifié l’atmosphère, qu’Alex Galchenyuk sera un meilleur joueur avec le départ de Beaulieu. Mais encore faudra-t-il que les décideurs de l’équipe s’assurent que le jeune homme a fait le grand ménage dans son entourage.

Pièces manquantes

La défense a besoin d’un coup de pouce et l’attaque n’a toujours pas de joueur de centre de haut niveau... à moins que Galchenyuk réserve de belles surprises. Pour le moment, c’est un ailier, foi de Claude Julien et de Bergevin.

Entre-temps, Markov a sûrement décroché un contrat important avec une équipe de la KHL et on peut supposer qu’il obtiendra une récompense additionnelle pour se joindre à l’équipe olympique de la Russie.

Le tournoi de la Corée du Sud est une chance inespérée pour les Russes de reconquérir l’or aux Jeux olympiques. Les meilleurs effectifs de la KHL seront sur place, Markov jouera un rôle primordial à la ligne bleue et on peut déjà croire que la Russie sera la première tête de série.

Retour l’an prochain

Il est clair qu’il aurait aimé terminer sa carrière avec le Canadien. Il s’apprêtait à franchir le plateau des 1000 matchs en carrière. Il a disputé 16 saisons.

D’un autre côté, il quitte le Canadien et la Ligue nationale, mais il saura sûrement tirer profit de l’expérience qu’il vivra en février prochain. Markov a précipité son départ pour les jeux et Ilya Kovalchuk a retardé son retour en Amérique pour les jeux.

Peut-être verra-t-on les deux joueurs de retour l’an prochain, qui sait?