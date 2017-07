Mauro Biello s’attend à un match digne des séries

L'Impact de Montréal a connu son lot de difficultés au Red Bull Arena dans le passé, mais sa victoire acquise en séries l'an dernier doit servir de catalyseur.

«On est dans la réalité de 2017. On peut utiliser ce match-là pour se dire qu'on a déjà gagné ici et qu'on peut le répéter. Mais là, on doit regarder vers l'avant. On sait qu'on doit gagner des matchs pour monter au classement», a indiqué le capitaine Patrice Bernier, vendredi, à la veille de l’affrontement contre les Red Bulls.

«Je m'attends à un match digne des séries contre une équipe qui veut poursuivre sa bonne séquence à domicile», a affirmé l’entraîneur-chef Mauro Biello.

Les New-Yorkais ont en effet remporté leurs quatre derniers matchs à la maison, marquant 12 buts, tout en n'en concédant que trois.

Pression et adaptation

Quelle est la recette de leurs succès? De la pression.

«Eux, ils marquent beaucoup de buts au départ du match. Ils ont un haut tempo et un "pressing" élevé. Si tu passes à travers ça, c'est une équipe qui va avoir tendance à laisser de l'espace», a expliqué Bernier.

«S'ils mettent beaucoup de pression au départ et que nous pouvons parvenir à les battre, on va se donner beaucoup d'espace, a mentionné Chris Duvall. C'est un affrontement intéressant, car nous avons deux styles complètement différents.»

«Nous devons absolument remporter ce match. Il faut jouer comme en séries. Il faudra être tous ensemble et s'adapter au style de jeu de l'adversaire», a quant à lui soutenu Kyle Fisher.

À quand un but de Mancosu?

Biello espère pouvoir compter sur le réveil de certains attaquants, à commencer par Matteo Mancosu, qui n'a pas touché la cible depuis le 10 juin.

«Ce n'est pas la situation idéale pour Matteo. On voudrait qu’il marque des buts, mais il a eu des occasions. On va continuer de le pousser parce qu'on croit en lui», a dit Bernier.

«Il ne faut pas penser trop aux buts, mais plutôt à ce que tu peux apporter à l'équipe», a conseillé Biello.

Justement, pour donner un second souffle à l'attaque, Mauro Biello pourrait compter sur Ignacio Piatti.

«Nacho» s'est entraîné avec ses coéquipiers en matinée et son cas sera réévalué tout juste avant la rencontre de samedi.

Cette rencontre sera présentée à TVA Sports à compter de 19h samedi.