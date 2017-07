Rien ne change à Hockey Canada

Hockey Canada est un organisme qui voit au bon fonctionnement du hockey au Canada. C’est du moins une partie de son mandat. Également, l’organisme voit à ce que les programmes internationaux soient respectés et que le Canada y délègue les meilleurs patineurs disponibles.

Pourtant, en consultant la liste des décideurs de Hockey Canada, le Québec, encore une fois, joue les parents pauvres.

Un seul Québécois et pas n’importe qui : Martin Brodeur. Tous les autres, et je vous les cite, sont des anglophones : l’entraîneur Willi Desjardins, les adjoints Scott Walker et Craig Woodcroft.

Les conseillers de Sean Burke, le directeur général : Scott Smith et Scott Salmond.

Personne au Québec?

N’y a-t-il pas un entraîneur du Québec capable de remplir le rôle d’adjoint?

Vous allez peut-être me dire qu’il s’agit d’une aventure obligeant les participants à plonger dans le programme olympique pour une saison et que les entraîneurs déjà employés par des équipes de calibre junior ne veulent pas perdre leur emploi, c’est vrai.

Mais avec la décision de la Ligue nationale, n’est-ce pas l’occasion rêvée pour créer un organisme fort, un organisme reconnaissant le boulot de ceux qui militent depuis plusieurs années?

Au Québec, entre autres...