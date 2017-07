Toe ou tard

Il faut être un peu pépère ou avoir pataugé dans l’histoire du Canadien pour ne pas comprendre qu’il y ait encore aujourd’hui un joueur qui se promène sur la glace avec le numéro 6. Oubli ? Méconnaissance ? Indifférence ? Comment a-t-on pu passer à côté des beaux honneurs pour un homme qui a fait autant pour les Canadiens. S’il en est un qui a marqué la philosophie gagnante de cette dynastie, c’est bien Hector « Toe » Blake. Un véritable génie qui a gagné 11 coupes Stanley. Trois comme joueur et huit comme instructeur. Un des patineurs parmi les plus formidables des années 40. Il a déjà terminé au premier rang des compteurs de la NHL, il a été capitaine de l’équipe et il était de la célèbre Punch Line avec Lach et Richard. Toe a aussi gagné les trophées Hart et Lady Bing. Une carrière de 13 ans carburant au rythme de presque un point par match (527 en 577 rencontres).