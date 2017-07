Un sondage sévère à l'égard de la direction du Canadien

Les partisans du Canadien de Montréal ne sont pas très heureux des changements apportés par la direction au cours de l’été, selon un sondage mené par le magazine «The Hockey News».

Plus de 1300 partisans de hockey ont été appelés à évaluer l’état-major de chaque formation selon la qualité du travail réalisé dans les six catégories suivantes : construction de l’alignement, gestion du plafond salarial, repêchage, développement, transactions et marché des joueurs autonomes. Puisque tous les partisans n’étaient pas en mesure de se prononcer sur les 31 équipes, l’échantillon final comprend de 800 à 1000 votes pour chaque formation.

À en croire les résultats, les amateurs ne tiennent pas en haute estime Marc Bergevin et ses têtes de hockey. Le Canadien a obtenu une note de 2,4/5 et arrive au 28e rang du classement, seulement devant les Red Wings de Detroit, les Canucks de Vancouver et l’Avalanche du Colorado.

Les Predators de Nashville, menés par le vieux routier David Poile, trônent au premier rang, eux qui ont créé la surprise en atteignant la finale de la Coupe Stanley.

Le Tricolore obtient sa pire note (2,3) dans les catégories du développement, des transactions et de la vision à long terme.

Le CH fait tout de même meilleure figure que l’an dernier, alors qu’il s’était vu décerner le 29e rang sur 30 équipes peu après que P.K. Subban ait été échangé aux Predators en retour de Shea Weber.