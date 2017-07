Une disgrâce si Glen Abbey ferme

Il pourrait recevoir une dernière fois l’Omnium canadien l’an prochain avant qu’un projet immobilier de quelque 3000 maisons ne soit érigé sur le terrain de 230 acres appartenant à Club Link. Dans sa conférence de presse aujourd’hui, le président de Golf Canada, Laurence Applebaum, fera face à ses responsabilités et aura justement à répondre aux nombreuses questions sur dossier épineux. Golf Canada cherche d’ailleurs une nouvelle destination pour son tournoi national.

Cette possible fermeture serait un sacrilège selon les golfeurs professionnels. Les Canadiens supportent évidemment la cause. Ce parcours dessiné par Jack Nicklaus, son premier chef-d’œuvre en solo, et construit en 1978, est apprécié des golfeurs. Il accueille cette semaine une 29e fois le championnat national.