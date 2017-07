Une nouvelle combinaison qui dérange

ROBERVAL | Les nageurs qui participeront à la 63e Traversée internationale du lac Saint-Jean, samedi matin, seront encore plus à la merci de dame Nature que par les années passées. Si l’eau du lac est jugée trop froide, les nageurs devront obligatoirement porter une combinaison thermique comme le stipule la nouvelle règle imposée par la FINA cette année et qui est d’ailleurs loin de faire l’unanimité chez les athlètes.

La Fédération internationale de natation (FINA) a décrété ce nouveau règlement pour toutes les courses en eau libre à travers le monde. Ainsi, la température de l’eau du lac Saint-Jean sera prise deux heures avant le départ, soit à 6 h 30 samedi matin, à six endroits différents et on fera une moyenne.

Si cette dernière se retrouve sous la barre des 18 degrés Celsius, la combinaison thermique (wetsuit) sera obligatoire pour tous les nageurs. Si elle se retrouve entre 18 et 20 degrés, il sera à la discrétion de chacun des nageurs de la porter ou non, tandis qu’ils n’auront pas à le faire advenant une température dépassant les 20 degrés Celsius.

UN RÈGLEMENT BÂCLÉ

Les nageurs du 10 km FINA n’ont pas été dans l’obligation de se plier à cette nouvelle politique, jeudi. Toutefois, quelques athlètes qui ont participé au Marathon de la relève hier ont décidé de se prévaloir de ce nouveau droit, car la température de l’eau était à 19,6 au moment du départ.

Le temps frisquet de vendredi n’a certainement pas aidé à réchauffer le lac, et il y a donc fort à parier que l’eau ne se sera pas réchauffée samedi matin au moment de prendre une décision. Les habitués de l’événement s’attendent à ce que la combinaison soit de nouveau optionnelle samedi.

Pour le double champion de l’événement, Xavier Desharnais, la Fédération a imposé une règle sans avoir au préalable fait des tests approfondis sur l’impact d’une combinaison thermique sur un nageur franchissant une longue distance comme les 32 km de samedi.

« Le point positif, c’est qu’enfin, la FINA fait quelque chose pour assurer la sécurité des nageurs, tempère-t-il toutefois. Mais c’est le seul point positif, car il y a plein d’ambiguïtés dans leur réglementation. »

Le Québécois déplore notamment que la FINA n’impose aucune épaisseur de combinaison, qu’elle interdise celles ne possédant pas de manches et que les tests aient été réalisés en piscine, dans des environnements contrôlés.

BLESSURES POSSIBLES

Le Journal s’est entretenu avec sept nageurs et ils se sont tous dits en désaccord avec la nouvelle politique. Le port d’une combinaison thermique dénaturerait le sport et permettrait aux nageurs de réaliser de meilleurs temps, mais également à ceux qui sont moins efficaces en eau froide d’avoir un avantage, pensent-ils.

D’ailleurs, dans un échantillon plus petit, le gagnant du Marathon de la relève, vendredi, Nathan Beaudin-Bolduc a terminé plus de deux minutes plus rapidement que le gagnant de l’an dernier.

« Ça enlève du prestige à l’événement. La Traversée du lac est reconnue pour son eau froide, et la combinaison thermique rend la chose plus facile », déplore Jade Dusablon.

Mais il y a aussi l’aspect santé. Les nageurs qui ont testé les longues distances avec le wetsuit estiment que plusieurs complications physiques pourraient survenir.

« Nous avons développé au fil des années une technique de nage qui est plus efficace que la moyenne. Avec un wetsuit, on flotte davantage, alors nous devrons changer notre style pour éviter des blessures aux épaules ou au dos. De plus, la fermeture éclair à l’arrière frotte constamment dans notre cou. J’ai nagé 8 km et j’étais en sang », raconte Desharnais.

ÉVITER UN AUTRE DRAME

Cette nouvelle façon de faire vise notamment à éviter un autre drame comme celui de la mort du nageur américain Francis Crippen en 2010 aux Émirats arabes unis.

Toutefois, ce dernier est décédé en raison des fortes chaleurs.

« Il n’y a jamais eu de mort en eau libre en raison de l’hypothermie. Je n’aime pas l’eau chaude, est-ce que je vais pouvoir avoir une combinaison qui me refroidit ? Je pense que la FINA n’écoute tout simplement pas ses nageurs », a tranché Philippe Guertin.

À noter que si la combinaison thermique est optionnelle samedi, certains nageurs pourraient décider de ne pas la porter malgré l’avantage qu’elle présente. Les experts à Roberval s’attendent toutefois à ce que si un nageur décide de la porter, tous les autres emboîtent le pas.

Marathon de la relève - Beaudin-Bolduc l’emporte au sprint

Le Lévisien Nathan Beaudin-Bolduc a eu le dessus sur le nageur de Beauport Gabriel Pouliot au terme d’un sprint final des plus excitants, vendredi, lors du 25e marathon de la relève.

Les deux nageurs se sont livré une belle bataille dès le départ au camping-plage Robertson de Mashteuiatsh. Beaudin-Bolduc a toutefois eu l’avantage par quelques secondes à la toute fin, mettant la main sur la plateforme après un peu plus de 1 h 59 min.

Il s’agissait d’une douce revanche pour lui puisqu’il y a deux semaines, c’est Pouliot qui avait eu le dessus sur son compatriote à la Course espoir sur 5 km présentée dans le cadre du Marathon du Lac-à-Jim. « Je suis surpris, je ne m’attendais pas à gagner, a mentionné Beaudin-Bolduc après la course. Il y a deux semaines, au Lac-à-Jim, David était revenu vite. Je m’attendais à la même chose aujourd’hui, mais j’ai réussi à sprinter à la fin même si j’ai eu très mal aux jambes. »

D’ailleurs, en raison de la température de 19,6 degrés Celsius de l’eau du lac Saint-Jean, vendredi, la combinaison thermique était optionnelle et les deux premiers nageurs ont décidé de l’enfiler.

« Je l’avais essayée à l’entraînement et je ne savais pas à quoi m’attendre. Finalement, c’était mieux que je pensais. Je n’ai vraiment pas eu mal aux épaules. Ça permet de flotter et d’avoir plus de jambes à la fin », a expliqué Beaudin-Bolduc.

Photo Roger Gagnon

MISSION ACCOMPLIE POUR LÉVESQUE-PÉRO

Chez les dames, Rosalie Lévesque-Péro a réussi son objectif. Troisième, l’an dernier, la nageuse de Vaudreuil-sur-le-Lac a remporté haut la main le volet féminin, terminant les 10 km en 2 h 12 min 27,4 s, soit plus de trois minutes devant sa plus proche rivale Alexandra Bougie.

« J’ai suivi les gars sur 600 ou 700 mètres au départ. Ce n’est pas beaucoup, mais ce fut assez pour me forger un écart avec les autres filles. Par la suite, j’ai nagé toute seule pendant presque toute la course. Mon objectif était de gagner, donc c’est mission accomplie », a-t-elle commenté.