5 films pour redécouvrir l’oeuvre de Hans Zimmer

Ultime récit de road trip féminin, Thelma & Louise demeure à ce jour un grand classique du cinéma américain. Après tout, il nous a offert des performances stellaires de Susan Sarandon et Geena Davis, en plus de donner à Brad Pitt un de ses premiers grands rôles au grand écran. Et que dire de la scène finale ? La musique de Hans Zimmer a permis de rendre la séquence, déjà poignante et déchirante, encore plus mémorable.

Gladiateur

Photo courtoisie

Largement considéré comme un de ses plus grands accomplissements, le film Gladiateur a permis à Hans Zimmer d’être récompensé, entre autres, du Golden Globe de la ­meilleure musique. Les pièces The Battle Scene et Now We Are Free, jumelées au jeu ­incroyable de Russell Crowe et au travail du ­réalisateur Ridley Scott, donnent lieu à certaines des plus grandes scènes du cinéma ­contemporain.