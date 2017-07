Achigan: nouveau montage performant

La petite bouche est une espèce très combative qui propose d’intéressants défis aux manieurs de canne.

Comme pour la plupart des autres familles de poissons, lorsque l’achigan est actif, il est relativement facile à déjouer. Les plus astucieux adeptes se serviront, dans un premier temps, de leurre de surface pour balayer la couche supérieure des eaux et ainsi faire réagir les spécimens les plus colériques. Une gamme composée d’offrandes à coup comme le LiveTarget Frog Popper, le Pop-R, le Skitter Pop, etc., de glisseurs comme le Frog Walking Bait, le Zara Spook, le Baitball Walking Bait et autres du genre, de bruiteurs comme le Northland Buzzard Buzzer et le Strike King Buzzbait sera alors tout indiquée.

Flamboyant

Dans un deuxième temps, on peut opter pour des présentations munies d’une cuillère qui produisent une importante quantité de reflets et de vibrations qui ne laissent pas les spécimens visés indifférents. Dans bien des cas, ils reproduisent ou donnent l’illusion aux prédateurs qu’il s’agit d’une bande de menés qui passe à proximité de leur champ d’attaque. Peu importe le modèle, il suffit de le catapulter au loin et de le récupérer de façon constante. Favorisez une récupération rapide si les poissons sont actifs ou plus lents, s’ils sont amorphes ou se prélassent près des bas-fonds. Lorsqu’on ramène une AC Hybrid, une Mepps, une Blue Fox, une Comet, une Black Fury, une Thunder Bug, etc., la cuillère ronde tourne autour d’un arbre sur un axe de 60 degrés. Elle déplacera beaucoup d’eau sur son passage. Si elle est plutôt allongée, en forme de feuille de saule comme celle d’une Xtra Deep, d’une Panther Martin ou d’une Aglia Long, elle pivotera sur un axe de 30 degrés qui lui permettra de plonger plus profondément et de se faufiler plus facilement au sein de l’environnement des poissons.

Le même principe s’applique pour les spinnerbaits, qu’ils aient une ou deux cuillères.

Entre-deux

Afin de bien ratisser la colonne d’eau, la prochaine étape consiste à catapulter des poissons-nageurs qui s’enfoncent à différentes profondeurs. Il en existe des milliers de modèles. Optez par exemple pour une version qui nage à un ou deux mètres, puis pour une autre qui va plus profondément.

Les devons qu’on récupère à coup, comme les Yearling Jerkbait, Emerald Shiner Jerkbait, Smithwich Rogue, X-Rap et autres du genre font réagir plusieurs combattants sur leur passage. Il suffit de les lancer au loin, d’abaisser le bout de sa canne près de l’eau, puis d’appliquer deux ou trois saccades suivies d’une pause et de recommencer le même manège. Plusieurs modèles de leurres souples allongés en forme de poisson recréent cette action.

Au fond

Quand les petites bouches sont léthargiques ou qu’elles fréquentent tout simplement les bas-fonds, il est temps d’opter pour des présentations plus subtiles avec un tube ou un grub. On les fera sautiller près du benthos comme s’il s’agissait d’un cyprin ou d’un crustacé qui s’affaire à fouiller le fond marin pour y dénicher de la nourriture.

Il y a plus d’une quinzaine d’années, on a vu apparaître des leurres souples qui se nomment Senko. Ils ressemblent à des vers allongés qu’on utilise pour la pêche à la grande bouche. La différence majeure, outre que leur corps est un peu plus corpulent, c’est que les deux extrémités sont identiques et dépourvues de queue. Les concepteurs ont eu la brillante idée d’ajouter beaucoup de sel à leur composition afin de les alourdir. Puis, les pêcheurs ont fignolé une présentation différente qui porte le nom de Wacky. L’utilisateur installe simplement son hameçon en plein milieu du corps de l’offrande. Quand elle descend vers les abîmes, elle produit de subtiles vibrations et semble vraiment inoffensive.

Innover

De nombreux adeptes se sont servis d’un Senko, monté à la texane, pour pêcher les herbiers. Certains introduisaient même des petits plombs pour les aider à caler plus rapidement.

Une des toutes dernières techniques à avoir été développée sur la scène des tournois est le Neko rig. Bien que ce montage semble simpliste, il fait toute la différence dans bien des cas.

Avant de partir à la pêche, allez faire un tour dans votre atelier et prenez des vis à gypse et d’autres modèles un peu plus lourds ainsi que des clous à finition et quelques autres plus costauds. Apportez aussi une paire de pinces à bout tranchant pour couper ces lests improvisés à la taille voulue.

Une fois sur place, insérez une vis ou un clou dans l’une des deux extrémités. Puis, empalez un hameçon de part en part du corps caoutchouteux, n’importe où dans la partie centrale, sans toutefois le positionner trop près de la partie qui correspond alors à la tête. Ainsi montée, la queue du ver souple descendra directement vers les abîmes en forçant l’offrande à se trémousser tout au long de sa descente. On le récupère ensuite doucement en appliquant différentes saccades et en le laissant redescendre sur le sol marin à répétition. Ce spectacle se veut totalement irrésistible pour les petites bouches de toutes les tailles.

Il n’y a pas de mauvaises façons d’exploiter le Neko rig. Optez simplement pour un fil invisible ou pour un bas de ligne invisible de 8 ou 10 livres/test et laissez libre cours à votre imagination.