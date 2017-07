Chris Lee a reçu des appels de la LNH

Fort de la meilleure saison de sa carrière en Russie, le vétéran défenseur de 36 ans Chris Lee a reçu des appels de la part de formations de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Nous croyons qu’il devrait être en mesure d’obtenir un contrat à un volet. Cinq à six équipes nous ont contactés, mais n’avons pas encore reçu la bonne offre,» a laissé savoir son agent au magazine «The Hockey News».

Le Canadien vient d’établir un record pour le nombre de points pour un défenseur dans la Ligue continentale russe (KHL) avec 65 points en 60 rencontres. Il n’a pas dérougi en séries éliminatoires en inscrivant 21 points, dont un but, en 18 rencontres pour mener le Metallurg de Magnitogorsk au triomphe de la Coupe Gargarine.

L’Ontarien était le seul joueur à ne pas provenir de la LNH à avoir endossé le chandail unifolié lors du dernier Championnat mondial de hockey. Il a tiré son épingle du jeu, obtenant 20 :07 de temps de glace face à la France dans une victoire de 3-2 du Canada.

Louanges

Le directeur général adjoint d’Équipe Canada – et recruteur du Canadien de Montréal – Sean Burke avait de beaux mots pour ce défenseur qui a éclot tardivement, lors d’une entrevue avec Sportsnet.

«Il est un patineur fantastique. Il est un vrai spécialiste de l’avantage numérique et je ne dis pas ça pour affirmer qu’il n’est pas complet. Chris a trouvé ses repères plus tard que les autres. Il n'a jamais eu de carrière dans la LNH, il a trouvé son erre d’aller en Europe. Il est intelligent et peut manipuler la rondelle,» a-t-il commenté à propos du défenseur qui a obtenu deux mentions d’aide en sept matchs durant le tournoi.

En quatre saisons dans la KHL au sein du Metallurg, le défenseur a amassé 179 points en 227 matchs.