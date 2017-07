Deux grands événements et une clôture joyeuse

Entre les festivals de musique classique, les événements gratuits et ceux qui sortent vraiment de l’ordinaire, notre été ne manque pas de piquant. Dans les prochaines semaines, le Festival de Lanaudière se clôturera avec Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre symphonique de Montréal vous fera revivre la magie de Gershwin!

Avant d’être reprise par le jazz, la célèbre comédie musicale Porgy and Bess de George Gershwin fut un opéra. Jeudi 10 août, dans le cadre de sa virée classique, l’Orchestre symphonique de Montréal présentera donc ce joyau musical sur le parvis du Stade olympique. Comme c’est gratuit, nous vous conseillons fortement de prendre le métro et d’arriver de bonne heure. Pour faire revivre les classiques que sont Summertime, et Bess, You are My Woman Now, Kent Nagano s’est entouré de la soprano Marie­­­-Josée Lord, du chanteur Gardy Fury et de plusieurs autres invités.

Photo courtoisie

Un 40e flamboyant

Pour son 40e anniversaire, le Festival de Lanaudière a convié le brillant chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin pour « souffler » les bougies. Avec son Orchestre Métropolitain, il dirigera en version concert son opéra favori : Parfisal de Richard Wagner. Sous le chapiteau ou dans l’herbe avec votre chaise longue, c’est un rendez-vous, dimanche 6 août à 17 h, à l’amphithéâtre de Lanaudière.

Vive les concerts ­populaires

Jeudi 3 août, les concerts populaires de Montréal ­baisseront le rideau d’une 53e saison. Pour l’occasion, la Sinfonia de ­Lanaudière, sous la direction de ­Stéphane Laforest et non de ­l’Orchestre de la Francophonie, comme prévu, ­accompagnera le chanteur Marc ­Hervieux et le couple vedette : Jean-François Breau et Marie-Ève ­Janvier. Entre les airs d’opéra et la chanson populaire plus quelques grands succès, cette soirée s’adresse à tout un chacun. Au centre Pierre-Charbonneau (3000, rue Viau).

Claire Huangci

Photo courtoisie

★★★★★

A Chopin Diary - The Complete Nocturnes

Berlin Classics/ Naxos 2 Dc

Si personne ne peut arriver à la cheville du pianiste chilien Claudio Arrau (Phillips 2 DC), levons notre chapeau à la jeune interprète Claire Huangci. Dans le sillage du maître et servie par une prise de son remarquable, (entendons par là, qui fait ressortir l’intensité du jeu) ses Nocturnes valent vraiment le détour. Toute en poésie, la pianiste fixe les couleurs et les lignes mélodiques, excluant le style scolaire. Avec beaucoup de noblesse, de charme et de sensualité, elle fait des Nocturnes un ravissement.

3 concerts à surveiller

29 juillet 14 h

Abbaye

Saint-Benoit-du-Lac

Festival d’Orford

Œuvres de Bach et ­Telemann

30 juillet 14 h

Amphithéâtre de Lanaudière

Gregory Charles, chanteur et pianiste

Marc Hervieux, chanteur

Œuvres de Fauré, Caccini, Franck et Schubert

4 août 20 h

Amphithéâtre de Lanaudière

Orchestre symphonique de Montréal

Œuvres de Tchaïkovski et Brahms