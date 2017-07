Formule E: les familles au rendez-vous

MONTRÉAL | Plus que les actuels conducteurs de voitures à essence, les jeunes enfants d’aujourd’hui pourraient bénéficier à l’avenir d’une offre plus élargie de véhicules électriques. Les organisateurs de l’ePrix l’ont bien compris, car ils ont mis le paquet pour attirer les familles et promouvoir les énergies vertes.

Les têtes pensantes pouvaient dire mission réussie, samedi, puisque de nombreuses familles, constituées de parents et d’enfants de tout âge, déambulaient sur le site.

«Je suis agréablement surpris de tout le mal que se sont donné [les organisateurs] pour adapter l’endroit, a dit Stéphanie, qui a préféré taire son nom de famille, accompagnée de son mari et ses deux enfants de 2 et 6 ans. Il y a un élévateur [près d’une passerelle] pour pouvoir faire passer les poussettes, les enfants peuvent s’amuser. [...] Jusqu’ici, je n’ai rien à redire.»

Des attractions populaires

Au sein des installations, l’e-village grouillait de vie en milieu d’après-midi. Les gens présents pouvaient notamment observer la DeLorean DMC-12 du Doc Brown dans «Retour vers le futur» ou l’Ectomobile, du film «SOS Fantômes.»

Joseph Gordon était parmi les spectateurs les plus fébriles, devant la voiture qui a permis à Marty McFly de voyager dans le temps. «C’est mon film préféré à vie, s’est exclamé l’homme de 28 ans, qui attendait en file pour s’asseoir dans la voiture. Je crois que je ne pourrai plus en sortir, une fois à l’intérieur!»

L’attraction la plus populaire a toutefois été sans contredit les simulateurs de course, où des centaines d’amateurs faisaient la file pour tenter l’expérience. Sami Peltonen, 9 ans, a tenté sa chance et il était fier d’avoir réalisé un meilleur chrono que son père Aappo.

Le jeune homme a par ailleurs affirmé qu’il aimerait bien faire carrière dans la course automobile.

Les plus jeunes pouvaient également s’amuser dans un coin familial, où des manèges et des jeux gonflables étaient installés. L’endroit n’a toutefois pas été aussi populaire que le village, peu de familles s’y étant rendues.

Un travail à faire

D’une manière générale, les détenteurs de billets semblaient être plutôt des curieux que des partisans engagés, comme c’est le cas en Formule 1. Le championnat tout électrique n’en est toutefois qu’à sa troisième saison et à un premier passage à Montréal.

Les organisateurs auront donc fort à faire pour convaincre et fidéliser les amateurs, de l’avis de Jacques Samson. «Les amateurs de course aiment généralement le bruit et l’odeur de carburant brulé, et ici, ils n’auront aucun des deux», a plaidé le Montréalais de 52 ans.

«Ici, je vois des familles qui sont venues par curiosité. Si le spectacle est bon, peut-être qu’elles reviendront», a-t-il analysé.