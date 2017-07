Grand Prix de Hongrie: Ferrari sur la première ligne, Lance Stroll 17e

Les pilotes de l’écurie Ferrari Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen ont pris les deux premières positions lors des qualifications pour le Grand Prix de Hongrie, samedi, à Budapest.

Vettel, qui a obtenu sa seconde «pole position» de la saison, a complété un tour de piste en 1 min. 16,276 s. Raikkonen a suivi avec un chrono de 1:16,444.

Ferrari a devancé les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, troisième et quatrième. Red Bull Racing place ses pilotes Max Verstappen et Daniel Ricciardo sur la troisième ligne.

Le Québécois Lance Stroll, sur Williams, n’a pu passer la première séance de qualifications avec succès et partira ainsi 17e en Hongrie.

En prenant le départ en première place aux côtés de son coéquipier, Vettel obtient un léger avantage pour la suite de la bataille au classement des pilotes. Avec 177 points, l’Allemand devance tout juste Hamilton (176 points).

Le Grand Prix de Hongrie est la 11e épreuve de la saison, qui en compte 20.