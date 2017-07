Fantasia est le premier festival où la websérie sera mise en vedette. Et il ne sera pas le dernier. En septembre prochain, Terreur 404 sera présentée en Allemagne, dans le cadre du ­Webfest de Berlin. Sébastien Diaz compte ­également la soumettre au ­Webfest de Los Angeles.

« Le web, c’est le nouveau cinéma. On arrive aujourd’hui à voyager à travers le monde avec nos webséries », commente-t-il.

Du plus loin qu’il se souvienne, Sébastien­­­ Diaz a toujours été attiré par le cinéma de genre. Il allait donc de soi que sa première fiction à titre de ­réalisateur verse dans l’horreur. Enfant, il a été « traumatisé » par Jésus de Nazareth, puis « fasciné » par le vidéoclip Thriller de Michael Jackson. Déjà, une passion bourgeonnait en lui.

Il a ensuite vu L’Exorciste, puis Massacre à la tronçonneuse alors qu’il était encore sur les bancs de l’école primaire. À son entrée au secondaire, les Vendredis 13 et autres Griffes de la nuit n’avaient plus aucun secret pour lui.

« Les années 1980 étaient une période extraordinaire pour les amateurs de films d’horreur. On allait au club vidéo du coin et on louait trois films par soir », se rappelle le réalisateur.