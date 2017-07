Daniel Pinet l’avoue d’entrée de jeu. Entre les tournages et ses spectacles à Juste pour rire et Zoofest, le chroniqueur de l’émission Code G vit l’été le plus chargé de sa jeune carrière d’humoriste. « Tant que ça me permet de payer mon loyer, je ne me plaindrai pas », plaisante-t-il.

Daniel Pinet n’aura pas chômé cet été. Loin de là.

Il s’est produit à six reprises dans le cadre de Zoofest avec son spectacle L’Acadie Show. Puis on a pu le voir dans différents événements extérieurs de Juste pour rire, notamment à ­l’animation d’un mini-gala présenté lors de la ­célébration officielle du 35e anniversaire du ­festival. Et à travers tout ça, il a tourné la ­deuxième saison de l’émission à succès Code G, où il reprend son rôle de ­collaborateur principal.

Une « énorme pression »

L’humoriste se souvient d’ailleurs s’être mis une « énorme pression » sur les épaules en se joignant à Joey Scarpellino, Phil Roy et autres sur le panel de l’émission de Vrak, l’an dernier.

« Je n’avais jamais fait de télévision auparavant, et ça, ça peut être très ­intimidant quand tu te retrouves sur un plateau avec des gens qui font ça depuis plusieurs années. Mais je me suis mis en tête d’être le plus transparent et ­vulnérable possible, et de faire confiance à l’équipe », explique-t-il.

« Je suis quelqu’un qui fait un genre d’humour qui est plus trash, qui s’adresse plus aux adultes qu’aux adolescents. J’ai dû apprendre à trouver un juste milieu. Mais quand je suis arrivé à Code G, je n’avais rien à perdre et tout à gagner », ajoute-t-il. Et on peut dire qu’il a gagné beaucoup plus qu’il n’a perdu au cours des derniers mois.

Deux ans après avoir obtenu son diplôme de l’École nationale de l’humour, Daniel Pinet commence à jouir d’une belle popularité auprès du public québécois. La visibilité apportée par Code G lui permet aujourd’hui d’être reconnu à travers la province, mais également de se joindre à la cohorte de l’émission Les 5 prochains, diffusée à ARTV l’an prochain. Des ­humoristes tels que Katherine Levac et Phil Roy sont passés par ce chemin avant que leur carrière ne monte en flèche.

Une décision difficile

Le succès qu’il obtient aujourd’hui lui a toutefois demandé certains sacrifices importants. Il y a quatre ans, Daniel Pinet prenait « la décision la plus difficile de sa vie » en quittant son Nouveau-Brunswick natal pour prendre place sur les bancs de l’École nationale de l’humour.

La décision de tout quitter au profit de la métropole s’est toutefois imposée d’elle-même. En effet, les possibilités d’emploi sont rares pour les humoristes dans la ville de Bathurst.

« En fait, il n’y en a pas. Là-bas, tu es chanceux si tu arrives à faire 25 $ par année en humour », corrige-t-il en riant.

« La transition a été assez difficile. Ça a été long avant que j’arrive à rebâtir mon cercle social. Ce n’est que depuis quelques mois que je sens que je suis bien entouré, que j’ai mon réseau et de bons amis », ajoute-t-il.

La deuxième saison de Code G sera ­diffusée dès le 5 septembre sur les ondes de Vrak.