Kate Upton à Montréal pour la Formule E

MONTRÉAL | À défaut d’avoir Leonardo DiCaprio pour la Formule E, c’est l’actrice et mannequin Kate Upton qui a fait tourner bien des têtes, samedi, alors qu’elle assistait à la course, sous un soleil de plomb, au centre-ville de Montréal.

La femme de 25 ans a discuté avec le maire de Montréal, Denis Coderre, comme en témoignent plusieurs clichés pris sur le podium. Le premier magistrat, qui est agacé par les questions des journalistes depuis quelques jours relativement à la Formule E, avait retrouvé le sourire pour l’occasion!

Les organisateurs de l’épreuve du ePrix de Montréal ont demandé à Kate Upton de remettre un des trois trophées aux côtés du ministre de l’Environnement, David Heurtel, et du maire Coderre.

Kate Upton a diffusé une photo sur son compte Instagram au terme de la course remportée par le pilote brésilien Lucas di Grassi. Elle se trouvait alors directement sur le circuit et a blagué que c’est elle, dans les faits, qui avait gagné la course.

I win.. or maybe it was @lucasdigrassi 🤔🏎@fiaformulae Une publication partagée par Kate Upton (@kateupton) le 29 Juil. 2017 à 15h44 PDT