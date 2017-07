Le festival ‘77 en 7 observations sous influences

En marge des festivités de la Formule E, evenko organisait également un événement à l’antipode ce vendredi: ‘77, un party pour souligner les 40 ans du punk et un nouvel événement s’insérant dans le marché déjà assez serré merci du festival punk au Québec.

Moins niché que le Pouzza, moins fourre-tout que le Warped Tour (qui a renoncé au Québec depuis des années de toute façon) et moins nostalgique des années 90 que le RockFest, ‘77 est également un festival très «evenko».



C’est-à-dire: sono impeccable, prestations réglées au carré (voire trop, surtout en considérant le genre musical mis de l’avant) et logistique quasi militaire. Sans blague, il fallait surveiller nos bières comme si c’était des enfants tellement les préposés au nettoyage étaient efficaces.



Outre quelques rares accros sur scène (le son pendant la prestation de Joyce Manor défaillait par moments) et sur le terrain (est-ce qu’evenko sous-estimait son nouveau festival? C’est ce que le nombre limité de toilettes chimiques et de «food trucks» — et les looooooongues files autour — laisse croire), ‘77 est une réussite... et on annonce déjà une seconde édition en 2018.



Journalisme de terrain oblige, j’étais sur les lieux hier. Carnet de notes dans une main et verre de bière de l’autre, voici ce que j’ai retenu de l’événement.

1, Le petit malaise du jour

Genetic Control, un groupe hardcore montréalais, qui invitait la foule à acheter son t-shirt... puis son album... puis à les ajouter sur leurs réseaux sociaux.

C’était un peu too much...

2, Le gros malaise du jour

TIM SNOW

Dave Quackenbush, le chanteur des Vandals, qui portait un t-shirt de PWR BTTM, un duo punk queer dont un des membres a été accusé d’agression sexuelle plus tôt cette année.

Les membres de The Vandals étant réputés pour leur sens de l’humour tordu et un certain goût pour la provocation, la motivation derrière ce choix de gaminet demeure nébuleuse.

3, Le commentaire qu’on n’attendait pas...

TIM SNOW

Jake Burns, leader de Stiff Little Fingers, abordant sa dépression entre deux chansons de sa prestation solo tout en invitant les gens en souffrant à chercher de l’aide.

Une belle attention.

4, La petite déprime...

TIM SNOW

Le commentaire le plus politisé du jour revient à Tim Armstrong de Rancid qui invitera la foule à défendre sa liberté d’expression avant d’entamer sa chanson Telegraph Avenue.

Bref, ça s’est politisé que très, très tard au cours de l’événement.

5, La grosse joie...

#77montreal #cheerleading #punkrock #cheerpunks #cheerleadingpunk #family A post shared by Caro Gauthier (@carogau) on Jul 29, 2017 at 7:28am PDT

Plusieurs familles étaient sur les lieux et les enfants semblaient s’amuser ferme.

Au risque d’y aller d’un gros cliché: la relève est assurée.

6, Le punk a VRAIMENT 40 ans!

🍺#ohyoufancyhuh A post shared by al (@aglithy) on Jul 29, 2017 at 4:10am PDT

On n'y vendait pas que de la pinte cheapette, mais aussi des bières de brasseurs artisans ainsi que des coupes de vin. Y’avait aussi de la poutine à 12 $.

Bref, j'ai hâte à ma prochaine paie...

7, Le beau moment...

TIM SNOW

La foule de '77 s'est finalement enflammé en fin d'après-midi lorsque Greg Attonito des Boucing Souls s'est faufilé dans la foule.

Le festival est devenu un feu roulant dès ce moment charnière.

Bref...

40 ans plus tard, le punk a perdu quelques cheveux, pris des kilos, mais pas trop de rides.

La plupart des prestations étaient énergiques et sans temps mort. Au grand dam de mes finances, vivement la prochaine édition.