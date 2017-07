Le week-end culturel de Caroline Proulx

Quel est le livre que vous avez particulièrement apprécié ?

Un ami m’a parlé d’un livre particulier après s’être confessé qu’il vivait avec sa femme l’expérience d’un mariage ouvert. Un thème largement abordé dans le livre The Truth, de l’Américain Neil Strauss, aussi auteur du livre Les secrets d’un Virtuose de la drague. L’auteur, qui se considère comme un coach en séduction, s’est penché dans cet ouvrage sur le phénomène du mariage ouvert en allant jusqu’à expérimenter personnellement cette façon de vivre. Déjà, l’auteur m’interpellait pour son précédent succès littéraire. Mais ce livre m’a particulièrement fasciné. On y découvre comment il s’y prend pour vivre avec plusieurs femmes sous le même toit, de façon ouverte sans se cacher de quoi que ce soit. Les propos du livre m’ont profondément troublée, notamment pour l’aspect léger sur le plan de l’engagement du couple.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

J’aimerais assister au concert du groupe britannique Coldplay qui sera à Montréal au Centre Bell le 8 août prochain. Toutes leurs performances m’interpellent, que ce soit au Super Bowl ou ailleurs. Il y a longtemps qu’un band ne m’a pas autant marquée. Ils ont un impact sur moi. Dès qu’ils sortent un nouvel album, je me le procure sans hésiter. J’aime beaucoup l’auteur-compositeur-­interprète Chris Martin qui a fondé le groupe. J’aime leur musique et particulièrement les paroles de leurs chansons. J’ai hâte au jour où je pourrai finalement les voir en spectacle.

Quelle est la musique que vous prenez plaisir à écouter ?

De tous les temps, Sting demeure mon chanteur et musicien préféré. Je ne me lasse jamais de l’écouter, et c’est d’autant plus vrai pour la pièce musicale, Practical Arrangement, que je peux faire jouer en boucle. C’est magnifique ! Sinon, j’écoute continuellement de la musique et j’en achète beaucoup. Je dois avoir 4000 chansons dans ma bibliothèque. Je découvre souvent de nouvelles chansons dans des séries télé américaines qui proposent des pièces musicales que je ne connaissais pas.

Quelle est votre série télé coup de cœur ?

J’aime regarder la série américaine Suits (Les deux font la paire), où l’on pénètre, à travers cette comédie judiciaire, dans l’univers d’avocats de New York. Les intrigues sont brillantes, l’écriture est intelligente et les personnages sont très forts. C’est excellent ! On en est à la septième saison et malgré cela, elle ne souffre pas d’essoufflement, contrairement à plusieurs autres séries­­­. Elle est accessible sur iTunes en Anglais et sur AddikTV en Français.

Avez-vous un mentor dans le milieu artistique ?

J’admire Josélito Michaud qui est aussi un mentor. J’ai été embauchée par lui, il y a plusieurs années pour travailler aux relations de presse d’Isabelle Boulay. On a repris contact quelques années plus tard à la radio et j’ai découvert quelqu’un qui a des opinions riches. Il a un très grand sens de l’écoute des autres. De plus, il est doté d’un sens de l’humour exceptionnel. Sans aucun doute la personne avec qui je ris le plus. C’est un homme formidable et très inspirant. Il est non seulement un ami, mais également un manager qui sait me conseiller.

On suit Caroline Proulx

On la retrouve sur les ondes de LCN où elle coanime l’émission LCN ce soir, avec Jérôme Landry, diffusée du lundi au jeudi à 19 h, jusqu’au 18 août.