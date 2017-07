Les Esprits du chaman

La plus récente exposition solo du maître-sculpteur inuvialuit (Arctique du Nord canadien), Abraham Anghik Ruben, est présentée en ce moment à la galerie-musée La Guilde. Provenant d’une lignée de chamans inuits, médiateurs entre les mondes des animaux, de la nature, des esprits et des Hommes, Abraham Anghik Ruben, avec ses œuvres, agit comme médiateur entre son histoire, sa culture, ses croyances et le visiteur qui les regarde. Des œuvres qui représentent les interprétations de l’artiste des divers mythes vikings et inuits. L’exposition Les Esprits se rencontrent : Interactions Vikings—Inuits est présentée dans le cadre du Festival Présence autochtone et en collaboration avec Terres en vues.

♦ Jusqu’au 19 août, à La Guilde, 1460-B, rue Sherbrooke Ouest, un peu à l’ouest du Musée des beaux-arts de Montréal.

♦ Récipiendaire de l’Ordre du Canada en 2016, Abraham Anghik Ruben est ­reconnu pour ses œuvres narratives fortement inspirées de mythes et de ­légendes.

♦ Depuis près de 100 ans, la Guilde ­soutient les artistes contemporains inuits, des Premières Nations et Métis ainsi que les artistes qui œuvrent en métiers d’art actuels. Organisme à but non lucratif, elle possède une des plus influentes ­collection permanente au Canada.