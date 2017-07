L’Impact a été sorti du terrain

HARRISON, N.J. | « Nous avons été sortis du terrain, ils ont été meilleurs dans toutes les catégories, il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. »

Chris Duvall a le mieux résumé cette autre déconvenue de l’Impact, qui a perdu un second match consécutif.

« Il faut arrêter de trouver des excuses, il faut élever notre jeu d’un cran et on n’a plus le choix », a lancé Maxime Crépeau, qui aurait aimé que son premier départ en carrière dans la MLS se conclue autrement.

« C’est dommage pour Max de concéder quatre buts à son premier match, mais il faut reconnaître qu’il a fait de bons arrêts et ce n’est pas sa faute, c’est la faute de tout le monde », a lancé Dominic Oduro.

Une leçon

Oduro, qui a présenté ses excuses aux partisans, estime que cette dégelée doit servir de leçon.

« Nous devons nous ressaisir, c’est une sérieuse leçon pour tout le monde sur le terrain et nous devons être imputables.

Démonté, Chris Duvall a pour sa part indiqué que rien n’a fonctionné pendant ces 90 minutes d’enfer.

« Nous avions un plan de match, nous étions un peu perdus sur le terrain, nous étions coincés entre des joueurs et ils avaient des surnombres sur presque tout le terrain. C’est très possible de faire des ajustements, mais c’était une mauvaise journée. »

Voilà des commentaires qui laissent perplexe quant au niveau de préparation de l’équipe.

Caractère

« À cette étape de la saison, les équipes qui veulent faire les séries doivent démontrer du caractère, et je ne pense pas que c’est ce que nous avons fait », a déploré Oduro.

« C’est un énorme coup de semonce. Nous devons nous lever et nous devons nous présenter la semaine prochaine si nous souhaitons faire les séries, sinon je ne veux pas dire qu’on peut oublier la saison, mais on se laisserait un peu tomber. »

Oduro estime par ailleurs que l’équipe n’a pas encore développé son esprit de corps, ce qui est inquiétant si tard dans la saison.

« On doit trouver un sentiment d’unité, et ça ne prend qu’un seul match. Quand ça arrive, ça déclenche le momentum. »