Les hommages à Maurice Filion se multiplient

L’annonce du décès de l’ancien directeur général des Nordiques de Québec, Maurice Filion, à l’âge de 85 ans, est un choc pour bien des personnes qui l’ont côtoyé de près ou de loin.

Les anciens joueurs et ex-membres de l’organisation des Nordiques de Québec décrivent un homme d’exception dans le monde du hockey qui a su laisser sa marque. Tous soulignent sa contribution exceptionnelle à la pratique de ce sport dans la région de Québec.

Pour l’ancien président et copropriétaire de la franchise de Québec, Marcel Aubut, Maurice Filion avait l’étoffe des plus grands DG de la Ligue nationale (LNH). «J’appelle ça un naturel. C’était quelqu’un qui prenait ses décisions avec ses tripes, avec son 6e sens», a-t-il exprimé en entrevue téléphonique.

«Une énorme perte»

Recruté par Filion en 1980, Dave Pichette est encore aujourd’hui reconnaissant de la confiance que lui avait témoignée le directeur général, à l’époque. «C’est une personne qui a eu une bonne influence dans ma carrière. C’est un homme qui avait les Nordiques tatouer sur lui», a-t-il exprimé sur les ondes de LCN.

Sa disparition a aussi suscité des réactions dans le monde politique. «Le décès de Maurice Filion nous attriste profondément et est une énorme perte pour la communauté sportive du Québec et de la grande région de Québec», a notamment souligné le maire de Québec, Régis Labeaume.

«Par sa droiture et son dévouement, il a contribué à la vitalité sportive de Québec et à son rayonnement. Nous lui en sommes très reconnaissants», a-t-il dit.

«Un monument»

«Il a été de tous les coups à Québec. C’était l’homme de hockey de Québec. C’est une journée triste, aujourd’hui, ça ne se peut pas», a commenté un Michel Bergeron visiblement atterré sur les ondes de LCN. «C’était un monument, Maurice», a-t-il dit.

Filion lui fait une proposition qui allait changer sa vie, en 1980, soit celle de faire de lui l’entraîneur-chef des Nordiques à seulement 34 ans.

«Je n’oublierai jamais la journée où Maurice Filion m’a appelé, j’étais à Trois-Rivières où je dirigeais les Draveurs (dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec), s’est souvenu Bergeron. Il m’a appelé et s’est déplacé pour me rencontrer. On avait pris un lunch avec son épouse Fernande. Il m’offrait le poste. J’étais assommé.»

«J’étais assommé. J’étais un jeune entraîneur, à l’époque, et Maurice m’a ouvert les portes du hockey professionnel. Ç’a ensuite été une amitié qui a duré 8 ans.»

Jean Martineau, qui a joint la franchise des Nordiques en 1986 pour en gérer les communications et qui occupe toujours ce rôle pour l’Avalanche du Colorado, aujourd’hui, parle pour sa part d’un homme d’exception dans le monde du hockey.

«Ça me remplit de tristesse. C’était un gentilhomme et un monsieur sur toute la ligne, quelqu’un qui avait énormément de crédibilité dans le domaine du hockey. C’est vraiment triste. C’était un homme droit comme un chêne et un mentor pour moi quand j’ai commencé avec les Nordiques», a-t-il déclaré.

- Avec l'Agence QMI