Osheaga: 15 concerts à voir cette année

Belle and Sebastian

Photo courtoisie Osheaga

Formation écossaise qui existe ­depuis 1996, Belle and Sebastian ­bénéficie d’un très beau succès critique avec ses neuf albums sur le marché. Le plus récent, Girls in ­Peacetime Want to Dance, est paru en 2015 et a reçu des critiques très ­favorables. Voilà des chansons mélodiques qui ­seront très agréables à écouter en plein après-midi dans un festival.